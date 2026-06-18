The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Secrets of the Zonai (Hero’s Edition), prenota questa edizione speciale

Su Amazon, oggi, è possibile prenotare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai (Hero's Edition) al costo di 120,26€, l'uscita di questa speciale edizione è prevista per il 20 ottobre 2026. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai (Hero's Edition) è un'edizione speciale pensata per tutti gli appassionati della celebre saga Nintendo e per chi desidera approfondire il mondo di Hyrule e i misteriosi Zonai. Racchiusa in un elegante cofanetto verde ispirato ai colori dell'antica civiltà Zonai, questa edizione include numerosi contenuti esclusivi.
Ulteriori dettagli su questa speciale edizione
Al suo interno si trova una versione esclusiva del volume Secrets of the Zonai, arricchita da una copertina speciale. Il cofanetto comprende inoltre una mappa delle Profondità stampata su tessuto, una stampa artistica raffigurante Link insieme ai Saggi e una dettagliata replica della Secret Stone of Time, uno degli oggetti più iconici dell'avventura. Il libro accompagna i lettori in un viaggio approfondito attraverso la creazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Le prime 50 pagine raccolgono splendide illustrazioni, artwork dei personaggi e immagini promozionali. Seguono quasi 300 pagine di materiali dietro le quinte.
A completare il volume sono presenti interviste esclusive a figure chiave della serie, tra cui il produttore Eiji Aonuma, il direttore Hidemaro Fujibayashi e l'art director Satoru Takizawa. Qui la nostra recensione del gioco.
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