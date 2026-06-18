The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Secrets of the Zonai (Hero’s Edition), prenota questa edizione speciale

Su Amazon, oggi, è possibile prenotare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai (Hero's Edition) al costo di 120,26€, l'uscita di questa speciale edizione è prevista per il 20 ottobre 2026. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai (Hero's Edition) è un'edizione speciale pensata per tutti gli appassionati della celebre saga Nintendo e per chi desidera approfondire il mondo di Hyrule e i misteriosi Zonai. Racchiusa in un elegante cofanetto verde ispirato ai colori dell'antica civiltà Zonai, questa edizione include numerosi contenuti esclusivi.