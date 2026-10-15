Suicide Squad: Kill The Justice League per PC costa sempre meno su Instant Gaming

Volete esplorare Metropolis nei panni dei peggiori criminali della DC spendendo pochissimo? Suicide Squad: Kill The Justice League per PC è attualmente protagonista di un taglio di prezzo radicale su Instant Gaming. Il negozio di key mette in evidenza un ribasso a schermo del 98% rispetto ai consueti 70 euro di listino, esponendo un costo netto di appena 1,69 euro. Applicando l'IVA al 22% prevista in Italia per le chiavi digitali, il prezzo sale a soli 2,06 euro. Calcolando la cifra sul valore di partenza, lo sconto reale supera comunque il 97%, traducendosi in un risparmio effettivo di 68,06 euro. Attualmente è il prezzo più basso sul mercato. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta .

Movimento dinamico e sparatorie cooperative per Suicide Squad: Kill The Justice League

Ambientato nell'universo narrativo creato da Rocksteady Studios, il gioco vi porta in una Metropolis devastata dall'invasione aliena di Brainiac, che ha piegato al proprio volere Superman, Batman, Flash e Lanterna Verde. Amanda Waller attiva la famigerata Task Force X, costringendo Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark a collaborare per eliminare i supereroi caduti. Il gameplay fonde sparatorie in terza persona e verticalità: ogni personaggio dispone di meccaniche di movimento dedicate per spostarsi rapidamente tra i tetti, dal rampino acrobatico di Harley al jetpack di Deadshot, passando per il teletrasporto rapido di Boomerang e i balzi mostruosi di King Shark.

L'avventura può essere affrontata in solitaria cambiando personaggio in tempo reale, oppure affrontata in cooperativa online fino a quattro partecipanti. La struttura da looter shooter introduce una progressione basata sulla raccolta di equipaggiamenti, armi da fuoco modulari e alberi di talenti mirati a valorizzare le combo aeree e i colpi ravvicinati. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente sul client Steam per PC Windows, con supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.