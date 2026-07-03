Due sviluppatori di Suicide Squad volevano lasciare l'industria dopo il lancio del gioco

Armstrong ha spiegato che il team era entusiasta di lasciarsi alle spalle Batman dopo tre capitoli consecutivi della serie Arkham, ma le cose sono cambiate rapidamente una volta iniziato lo sviluppo di Suicide Squad. Warner Bros. voleva infatti un live-service , qualcosa di completamente estraneo a tutto ciò che lo studio aveva realizzato fino a quel momento.

Due ex sviluppatori di Rocksteady hanno raccontato con grande franchezza la loro esperienza sul controverso Suicide Squad: Kill the Justice League . In una recente intervista concessa a Bloomberg, il designer Johnny Armstrong e l'ex director del gioco Axel Rydby hanno ripercorso i momenti più difficili della lavorazione del titolo .

Come distruggere degli sviluppatori

Rydby, diventato director del progetto nel 2022, ha raccontato come i sette anni di sviluppo abbiano progressivamente aumentato la pressione sulla componente live-service. Warner Bros., desiderosa di recuperare l'ingente investimento, ha iniziato a spingere il team verso la massimizzazione della rigiocabilità e del coinvolgimento dei giocatori.

"È in quel momento che ho iniziato a sentire di non fare più giochi", ha dichiarato Rydby. "Stavo semplicemente seguendo un foglio di calcolo, un'imperscrutabile analisi di marketing che nessuno riusciva a spiegare con chiarezza. Ho iniziato a sentire che quella non era l'industria videoludica in cui volevo lavorare."

Armstrong ha condiviso una visione simile, ammettendo di essere rimasto profondamente disilluso dall'esperienza. "Mi sono sentito svuotato", ha raccontato. "Mi sono detto: 'Non posso rifarlo. Non so se ho chiuso con questo settore, ma per ora ho chiuso.' Sentivo che stavo per crollare."

Entrambi hanno lasciato Rocksteady per ritrovare quella scintilla creativa perduta, lanciando di recente una campagna Kickstarter per il loro nuovo RPG deckbuilder, Secret of Circadia, con l'obiettivo di raccogliere circa 10.000 euro dai sostenitori.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha rappresentato un tonfo importante per Rocksteady dopo il successo della saga Arkham, ma pare non aver insegnato molto a Warner Bros. sui giochi da sviluppare. Non è ancora chiaro a cosa stia lavorando lo studio in questo momento, anche se alcune voci di corridoio parlano di un ritorno a Batman.