Nicalis, lo studio che gestisce The Binding of Isaac , ha rimosso dal gioco la musica generata con l'intelligenza artificiale inclusa nell'aggiornamento Repentance+, dopo un'ondata di critiche e una campagna di recensioni negative su Steam. Sulla vicenda è intervenuto anche Edmund McMillen, creatore del titolo, non informato della scelta di inserire musica fatta con l'IA.

Critiche feroci

L'update è uscito il 19 novembre 2026, al termine di mesi di preparazione, ma il debutto si è rivelato subito problematico. Le recensioni recenti su Steam sono positive solo per l'8%, e molti commenti fanno riferimento a contenuti generati con l'IA di cui non era stata data alcuna comunicazione ufficiale. Tra i messaggi più apprezzati, un utente ha scritto: "Grazie, Nicalis, per aver rotto tutto e aver aggiunto spazzatura IA a un gioco già esistente!". Un altro si è spinto oltre, sostenendo che l'uso dell'IA dovrebbe essere un motivo valido per chiedere il rimborso a chi ha già acquistato e giocato il titolo.

Il materiale contestato sarebbe la musica legata a una run a tema Grand Theft Auto, pensata per coincidere con l'uscita di GTA 6. Quella che poteva sembrare una simpatica strizzata d'occhio a un altro colosso del settore si è trasformata in un caso quando l'utente Reddit ShweetsStuff ha segnalato i brani sospetti, a un solo giorno dal lancio. Nonostante sia sempre più difficile distinguere le opere umane da quelle prodotte da una macchina, l'utente ha fornito prove a sostegno della sua tesi: alcune tracce riportano nei metadati il nome del software Suno, insieme a link alle relative pagine sulla piattaforma.

A peggiorare la situazione ha contribuito il fatto che la musica fosse presente nell'aggiornamento senza alcuna modifica alla descrizione del gioco su Steam. Valve richiede infatti agli sviluppatori di dichiarare l'eventuale uso dell'IA nello sviluppo, e questa omissione ha alimentato la sensazione, tra molti giocatori, di essere stati truffati.