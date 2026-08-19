The Binding of Isaac: Repentance+ Online porta la cooperativa online su console

The Binding of Isaac: Repentance+ Online ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2: la nuova edizione del gioco, che porterà per la prima volta la cooperativa online su console, sarà disponibile a partire dal 19 novembre.

Questa versione del celebre roguelike di Edmund McMillen includerà l'esperienza completa di The Binding of Isaac: Rebirth e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati nel corso degli anni: Afterbirth, Afterbirth+, Repentance e Repentance+.

La principale novità di questa versione è tuttavia rappresentata dalla possibilità di affrontare l'avventura in cooperativa online per un massimo di quattro giocatori: una funzionalità finora inedita su console.

"Per la prima volta in assoluto su console, scendete insieme", si legge nel comunicato ufficiale. "The Binding of Isaac: Repentance+ porta il gioco completo su console con il pieno supporto alla cooperativa online per un massimo di quattro giocatori. Ogni personaggio, ogni oggetto, ogni percorso, ogni finale, ora anche con gli amici online."