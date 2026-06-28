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The Binding of Isaac: Rebirth ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori grazie ai saldi estivi di Steam

Uno sconto fortissimo praticato in occasione dei saldi estivi di Steam ha permesso a The Binding of Isaac: Rebirth di raggiungere il suo picco massimo di giocatori contemporanei di sempre.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/06/2026
Il protagonista di The Binding of Isaac: Rebirth
The Binding of Isaac: Rebirth
The Binding of Isaac: Rebirth
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The Binding of Isaac: Rebirth di Nicalis ed Edmund McMillen è uno dei migliori roguelike in circolazione, nonché uno dei titoli indie più amati di sempre, tanto da vendere molti milioni di copie nel corso del suo ormai lungo ciclo di vita, iniziato il 4 novembre 2014. Si parla di poco meno di 12 anni fa.

Lo abbiamo riesumato perché in queste ore ha superato il suo picco massimo assoluto di giocatori contemporanei, grazie allo sconto del 90% sul prezzo praticato dall'editore per i saldi estivi di Steam. Sostanzialmente è acquistabile per 1,49 euro (senza DLC) e, considerando le ore di gioco di altissima qualità che offre, non è possibile definirlo differentemente da un super affare.

Tanto amore per Isaac

Il risultato è che ha attirato un gran numero di acquirenti e ha superato il suo picco di giocatori contemporanei massimo, che era di 70.701, arrivando a toccare quota 123.177 giocatori (dato rilevato da Steamdb). Questo, almeno, al momento di scrivere questa notizia. Non è da escludere che il numero migliori ancora nelle prossime ore.

Il grafico che mostra i picchi di giocatori di The Binding of Isaac: Rebirth
Il grafico che mostra i picchi di giocatori di The Binding of Isaac: Rebirth

Il grafico che abbiamo pubblicato sopra è in questo senso davvero eloquente e mostra la crescita repentina di The Binding of Isaac: Rebirth negli ultimi giorni, in corrispondenza con i saldi.

Apple ha rifiutato The Binding of Isaac: Rebirth sui dispositivi iOS perché contiene "violenza verso i bambini" Apple ha rifiutato The Binding of Isaac: Rebirth sui dispositivi iOS perché contiene violenza verso i bambini

E a livello qualitativo? Com'è? Si starà chiedendo chi non lo conosce. Come detto, The Binding of Isaac: Rebirth viene ricordato come un capolavoro. Considerate che di 335.373 recensioni presenti su Steam, scritte da chi ha giocato per almeno 10 ore, il 97% sono positive.

su Steam

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