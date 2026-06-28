The Binding of Isaac: Rebirth ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori grazie ai saldi estivi di Steam

Lo abbiamo riesumato perché in queste ore ha superato il suo picco massimo assoluto di giocatori contemporanei , grazie allo sconto del 90% sul prezzo praticato dall'editore per i saldi estivi di Steam . Sostanzialmente è acquistabile per 1,49 euro (senza DLC) e, considerando le ore di gioco di altissima qualità che offre, non è possibile definirlo differentemente da un super affare.

Tanto amore per Isaac

Il risultato è che ha attirato un gran numero di acquirenti e ha superato il suo picco di giocatori contemporanei massimo, che era di 70.701, arrivando a toccare quota 123.177 giocatori (dato rilevato da Steamdb). Questo, almeno, al momento di scrivere questa notizia. Non è da escludere che il numero migliori ancora nelle prossime ore.

Il grafico che mostra i picchi di giocatori di The Binding of Isaac: Rebirth

Il grafico che abbiamo pubblicato sopra è in questo senso davvero eloquente e mostra la crescita repentina di The Binding of Isaac: Rebirth negli ultimi giorni, in corrispondenza con i saldi.

E a livello qualitativo? Com'è? Si starà chiedendo chi non lo conosce. Come detto, The Binding of Isaac: Rebirth viene ricordato come un capolavoro. Considerate che di 335.373 recensioni presenti su Steam, scritte da chi ha giocato per almeno 10 ore, il 97% sono positive.

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