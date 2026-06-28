Square Enix celebra i 35 anni della serie Mana con un nuovo trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer celebrativo in occasione del trentacinquesimo anniversario della serie Mana . Il video ripercorre la storia di questo caposaldo dei giochi di ruolo giapponesi d'azione, che fece il suo esordio ufficiale il 28 giugno 1991 sul mercato giapponese. Il primo capitolo, uscito originariamente per la console portatile Game Boy , fu pubblicato in Occidente con il titolo Final Fantasy Adventure , mentre in madrepatria è conosciuto come Seiken Densetsu.

Una serie di successo

A distanza di oltre tre decenni, la saga ha visto recentemente l'aggiunta di un nuovo capitolo, Visions of Mana, che è stato lanciato sul mercato il 29 agosto 2024 ed è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PC, tramite le piattaforme Steam e Microsoft Store.

Vediamo la timeline delle uscite della serie Mana:

1991: Final Fantasy Adventure

Final Fantasy Adventure 1993: Secret of Mana

Secret of Mana 1995: Trials of Mana

Trials of Mana 1999: Legend of Mana

Legend of Mana 2003: Sword of Mana

Sword of Mana 2006: Children of Mana, Final Fantasy Adventure (mobile remake), Friends of Mana, Dawn of Mana

Children of Mana, Final Fantasy Adventure (mobile remake), Friends of Mana, Dawn of Mana 2007: Heroes of Mana

Heroes of Mana 2013: Circle of Mana

Circle of Mana 2014: Rise of Mana

Rise of Mana 2016: Adventures of Mana

Adventures of Mana 2017: Collection of Mana

Collection of Mana 2018: Secret of Mana (remake)

Secret of Mana (remake) 2020: Trials of Mana (remake)

Trials of Mana (remake) 2022: Echoes of Mana

Echoes of Mana 2024: Visions of Mana

Attualmente, non ci sono ulteriori capitoli della serie annunciati. Probabilmente è troppo presto, visto che che Visions of Mana è uscito circa due anni fa.