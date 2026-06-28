Square Enix celebra i 35 anni della serie Mana con un nuovo trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer celebrativo in occasione del trentacinquesimo anniversario della serie Mana. Il video ripercorre la storia di questo caposaldo dei giochi di ruolo giapponesi d'azione, che fece il suo esordio ufficiale il 28 giugno 1991 sul mercato giapponese. Il primo capitolo, uscito originariamente per la console portatile Game Boy, fu pubblicato in Occidente con il titolo Final Fantasy Adventure, mentre in madrepatria è conosciuto come Seiken Densetsu.
Una serie di successo
A distanza di oltre tre decenni, la saga ha visto recentemente l'aggiunta di un nuovo capitolo, Visions of Mana, che è stato lanciato sul mercato il 29 agosto 2024 ed è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PC, tramite le piattaforme Steam e Microsoft Store.
Vediamo la timeline delle uscite della serie Mana:
- 1991: Final Fantasy Adventure
- 1993: Secret of Mana
- 1995: Trials of Mana
- 1999: Legend of Mana
- 2003: Sword of Mana
- 2006: Children of Mana, Final Fantasy Adventure (mobile remake), Friends of Mana, Dawn of Mana
- 2007: Heroes of Mana
- 2013: Circle of Mana
- 2014: Rise of Mana
- 2016: Adventures of Mana
- 2017: Collection of Mana
- 2018: Secret of Mana (remake)
- 2020: Trials of Mana (remake)
- 2022: Echoes of Mana
- 2024: Visions of Mana
Attualmente, non ci sono ulteriori capitoli della serie annunciati. Probabilmente è troppo presto, visto che che Visions of Mana è uscito circa due anni fa.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.