Visions of Mana al suo minimo storico su Amazon: a questo prezzo non puoi non recuperare questo titolo

Visions of Mana è un action RPG del 2024 sviluppato da Ouka Studios e pubblicato da Square Enix per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S. Si tratta del quinto capitolo principale della celebre serie Mana, ambientato nel mondo fantastico di Qi'Diel, un luogo sostenuto dal Mana Tree, incarnazione della Dea del Mana
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia segue Val, giovane spadaccino e Soul Guard, incaricato di proteggere la sua amica d'infanzia Hinna, scelta come Alm del Fuoco durante il suo pellegrinaggio per rinnovare il flusso del Mana. Il gioco combina combattimenti dinamici in tempo reale con l'esplorazione di grandi aree semi-aperte. Il giocatore può controllare fino a tre membri del party mentre attraversa regioni ricche di città, dungeon e paesaggi naturali.
Durante l'esplorazione è possibile attivare punti di salvataggio che fungono anche da teletrasporto rapido. Accanto alle missioni principali sono disponibili numerose quest secondarie. Per uno sguardo più approfondito dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.