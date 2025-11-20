Visions of Mana al suo minimo storico su Amazon: a questo prezzo non puoi non recuperare questo titolo

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di sconti della settimana ufficiale del Black Friday, è disponibile una promo molto interessante su Visions of Mana: l'offerta prevede uno sconto attivo XL del 54% per un prezzo totale e finale d'acquisto di soli 22,99€, minimo storico per la versione PlayStation 5. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Visions of Mana è un action RPG del 2024 sviluppato da Ouka Studios e pubblicato da Square Enix per PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S. Si tratta del quinto capitolo principale della celebre serie Mana, ambientato nel mondo fantastico di Qi'Diel, un luogo sostenuto dal Mana Tree, incarnazione della Dea del Mana