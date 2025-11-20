Marvel's Spider Man 2 per PS5 è al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo comprare Marvel's Spider Man 2 per PS5 in sconto a un prezzo speciale. La promozione porta il gioco a 39,99€ invece di 79,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Che gioco è Marvel's Spider Man 2

Marvel's Spider Man 2 è un gioco d'azione che ci mette nei panni di due diversi Uomo-Ragno: Peter Parker e Miles Morales. I due devono ancora una volta salvare New York, ma a questo giro non si devono occupare della sola Manhattan, visto che la mappa è stata ampliata per includere nuovi quartieri.

Ogni personaggio ha le proprie capacità uniche e tanti gadget da sfruttare per eliminare i nemici. Aspettatevi tante attività secondarie e collezionabili da raccogliere, con anche varie sfide di combattimento e ingegno da risolvere. In questo capitolo c'è anche Venom!