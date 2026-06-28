Uno dei licenziati da Rockstar Games non crede che giocherà a GTA 6, perché sarebbe troppo a livello emotivo

L'anno scorso Rockstar Game s ha licenziato circa trenta sviluppatori che stavano discutendo per la formazione di un sindacato interno alla compagnia. Uno dei lavoratori colpiti dal provvedimento, l'ex addetto al controllo qualità Jack Hoxby, ha recentemente concesso un'intervista alla BBC, spiegando che probabilmente non giocherà a GTA 6 , nonostante ci abbia lavorato per anni.

Un colpo troppo forte

Hoxby ha dichiarato di non sapere "davvero" se proverà il gioco: "Sicuramente non credo che lo comprerò", ha affermato. "Personalmente non credo che riuscirò a costringermi a farlo. Ovviamente, molti dei miei amici probabilmente riceveranno copie in regalo dall'azienda, e probabilmente altre persone lo compreranno".

Riflettendo sull'eventualità di giocarci in futuro, l'ex sviluppatore ha aggiunto: "Probabilmente ci giocherò prima o poi, ma è difficile dirlo. Potrei arrivarci e provare a sedermi e giocare, e semplicemente sarebbe troppo, non sarei dell'umore giusto per giocarci. Probabilmente riporterebbe a galla troppi ricordi. Ma non ne sono sicuro. Ad essere onesti, è una cosa a cui ho pensato parecchio".

La vicenda affonda le radici nello scorso anno, quando l'Independent Workers' Union of Great Britain ha accusato Rockstar Games di attività antisindacale illegale. L'accusa faceva seguito al licenziamento di una trentina di dipendenti dislocati tra le sedi del Regno Unito e del Canada, tutti membri del sindacato o attivi negli sforzi per la sua costituzione.

Da parte sua, l'azienda ha giustificato i licenziamenti citando la diffusione di "informazioni riservate", senza tuttavia specificare pubblicamente la natura dei dati trapelati. La situazione ha innescato proteste all'esterno degli uffici di Rockstar Games e la questione è stata portata all'attenzione del Parlamento britannico in diverse occasioni.

Sul fronte giudiziario, di recente un tribunale del lavoro ha respinto la richiesta presentata da Rockstar Games di escludere le accuse di inserimento in liste di proscrizione dall'imminente processo. Il dibattimento è fissato per i mesi che precederanno l'uscita di GTA 6, prevista per il prossimo 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S.