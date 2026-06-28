Il secondo aggiornamento di R-Type Dimensions III aumenta la fedeltà all’originale

Secondo gli sviluppatori, l'obiettivo è quello di offrire un tributo più fedele possibile al titolo storico , intervenendo su animazioni, comportamento dei nemici e coerenza generale delle meccaniche.

A circa due settimane dal primo aggiornamento importante , il team di R-Type Dimensions III ha pubblicato una seconda patch importante , concentrata principalmente sulla correzione di problemi tecnici e sull'allineamento del gameplay all'esperienza originale .

Tante novità

Sul piano generale, l'aggiornamento introduce numerose correzioni. Tra queste, la sistemazione dell'animazione di carica in 2D che ora non si riproduce più al contrario, il riequilibrio della sua velocità per aderire all'originale, la correzione di problemi legati al cambio di finestra, che face avanzare erroneamente il tempo di gioco, e la risoluzione di vari bug audio relativi agli effetti di carica.

Sono stati inoltre aggiunti elementi visivi come il flash della bocca di fuoco del Wave Cannon in 3D a seconda del livello di carica, oltre a miglioramenti alla localizzazione francese. Il team ha anche corretto diversi problemi legati alle armi, tra cui la possibilità di abusare del Cyclone Force Capsule Laser durante le transizioni di livello.

Sul fronte del gameplay, una modifica rilevante riguarda l'introduzione dell'invincibilità del giocatore dopo la distruzione dei boss, accompagnata da una nuova animazione lampeggiante per segnalare lo stato. Sono stati inoltre corretti vari comportamenti delle unità di supporto, come il blocco dei colpi in modalità hyper e la gestione del docking della Force, ora più fedele all'originale.

Miglioramenti anche nei livelli e nell'audio, di cui sono stati risolti bug legati a effetti mancanti e problemi di sincronizzazione. Insomma, siamo sulla strada buona per avere il R-Type Dimensions III che volevamo.