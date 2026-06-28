Svelata la finestra di uscita di Cyberpunk Edgerunners 2

La seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners ha finalmente una finestra d'uscita. A svelarla è stata un'immagine pubblicata sui canali social di Netflix, dove possiamo leggere che sarà lanciato nell' autunno del 2026 . Quindi non manca moltissimo per vederlo.

Ancora pochi dettagli

In attesa della presentazione completa del 5 luglio, possiamo quindi ammirare l'immagine realizzata da Ichigo Kanno, con l'inchiostrazione e il controllo colore affidati a Yukiko Kakita e la composizione a Yuichiroh Tozawa.

La nuova immagine di Cyberpunk Edgerunners 2

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla trama o sul ruolo specifico del nuovo personaggio, mentre la produzione prosegue, anche se è ipotizzabile che ormai sia alle battute finali.

Per il resto, vi ricordiamo che Cyberpunk: Edgerunners 2 sarà composto da 10 episodi e avrà un nuovo protagonista. Una scelta naturale, considerando la conclusione della prima stagione. Per il resto, della trama non si sa quasi niente, a parte che sarà "cruda e autentica" e racconterà una storia "di redenzione e vendetta". A dirigere il tutto ci sarà Kai Ikarashi (Edgerunners, SSSS.Gridman), con l'anime che è stato affidato a studio TRIGGER.