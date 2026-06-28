Svelata la finestra di uscita di Cyberpunk Edgerunners 2

La seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners ha finalmente una finestra d'uscita. A svelarla è stata un'immagine pubblicata sui canali social di Netflix, dove possiamo leggere che sarà lanciato nell'autunno del 2026. Quindi non manca moltissimo per vederlo.
Nel messaggio si legge: "Da torri corpo al bordo forgiato nel cromo", una frase che richiama l'estetica cyberpunk e i toni della serie, che vi ricordiamo essere uno spin-off di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red. L'aggiornamento introduce inoltre un nuovo personaggio, Talia Yang, indicata come una nuova "edgerunner" del team.
Ancora pochi dettagli
In attesa della presentazione completa del 5 luglio, possiamo quindi ammirare l'immagine realizzata da Ichigo Kanno, con l'inchiostrazione e il controllo colore affidati a Yukiko Kakita e la composizione a Yuichiroh Tozawa.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla trama o sul ruolo specifico del nuovo personaggio, mentre la produzione prosegue, anche se è ipotizzabile che ormai sia alle battute finali.
Per il resto, vi ricordiamo che Cyberpunk: Edgerunners 2 sarà composto da 10 episodi e avrà un nuovo protagonista. Una scelta naturale, considerando la conclusione della prima stagione. Per il resto, della trama non si sa quasi niente, a parte che sarà "cruda e autentica" e racconterà una storia "di redenzione e vendetta". A dirigere il tutto ci sarà Kai Ikarashi (Edgerunners, SSSS.Gridman), con l'anime che è stato affidato a studio TRIGGER.
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