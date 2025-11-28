L'attore protagonista di Cyberpunk Edgerunners sa alcuni dettagli sulla nuova serie anime

Le parole dell'attore di Cyberpunk Edgerunners

"Sono davvero entusiasta per loro, ad essere sincero. Ho avuto modo di incontrare Bartosz Sztybor [sceneggiatore della serie CD Projekt Red], ed è assolutamente fantastico e gentilissimo", ha dichiarato Aguilar a GamesRadar+. "Mi ha detto: 'Hai fatto un lavoro fenomenale con quel ruolo. Voglio solo che tu sappia che ti sono davvero grato per aver dato vita alla mia opera'".

Aguilar ha aggiunto: "Abbiamo parlato un po' di ciò che ci aspetta in futuro. Non posso rivelare nulla, ma mi è piaciuto ciò che hanno in programma per il franchise nel suo complesso. Ho detto: 'Ehi, amico, qualunque cosa tu decida di fare, voglio solo che tu sappia che devi seguire il tuo cuore [e] fare ciò che ritieni sia meglio per la serie'".

Ha aggiunto: "Non so se avrò mai la possibilità di partecipare o di farne parte di nuovo, né cosa stia succedendo lì con tutta quella faccenda. I fan mi fanno sempre questa domanda e io sinceramente non lo so. Ma ho detto anche a Sztybor: 'Qualunque cosa abbiate in programma, o se mai avrò la possibilità di farne parte o di lavorare di nuovo con voi, mi farebbe davvero molto piacere'".

Attualmente CD Projekt Red ha molti progetti legati al mondo di Cyberpunk, dopo aver terminato il supporto al primo titolo. Sta infatti lavorando al seguito (per ora senza nome ufficiale) di Cyberpunk 2077 e ha già confermato la seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, di cui sappiamo solo che sarà una storia indipendente.

CD Projekt lavora anche a prodotti collaterali come il gioco da tavolo Cyberpunk 2077: Gang di Night City e il prequel Cyberpunk: Edgerunners Madnes.