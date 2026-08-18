Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è entrato nel programma di preservazione di GOG

Ubisoft avrà anche cancellato il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, ma almeno possiamo consolarci con il fatto che la versione originale entra ufficialmente nel catalogo dei classici del Preservation Program di GOG, accompagnata da un aggiornamento sostanzioso che la rende pienamente compatibile con i PC moderni.
Per chi non conoscesse l'iniziativa, si tratta di un programma dedicato alla preservazione dei grandi classici del passato: GOG interviene direttamente sui titoli per garantirne la piena funzionalità sulle configurazioni attuali, correggendo bug storici e risolvendo problemi tecnici. Negli ultimi mesi sono stati aggiunti anche Thief: Gold, Splinter Cell, Hitman e Cold Fear.
Il gioco è disponibile con un forte sconto
Il team di GOG afferma di aver studiato a fondo il Scimitar Engine su cui si basa il gioco, ottenendo miglioramenti significativi senza alterare l'esperienza originale. Ora Le Sabbie del Tempo supporta correttamente i moderni display widescreen e ultrawide, grazie a una scalatura della telecamera personalizzabile che mantiene la stessa visuale verticale. È inoltre possibile bloccare il framerate, regolare il FOV e modificare altre impostazioni al volo tramite una nuova overlay in‑game.
Il gioco è disponibile su GOG a 9,99 euro a questo indirizzo, ma per celebrare il suo ingresso nel programma è in offerta a 2,99 euro. Lo stesso prezzo è applicato anche ai capitoli successivi Warrior Within, The Two Thrones e al reboot del 2008. Tutti e quattro possono essere acquistati in bundle a 10,75 euro. Da segnalare che i primi tre capitoli non includono la localizzazione italiana.