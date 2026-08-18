Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è entrato nel programma di preservazione di GOG

Per chi non conoscesse l'iniziativa, si tratta di un programma dedicato alla preservazione dei grandi classici del passato: GOG interviene direttamente sui titoli per garantirne la piena funzionalità sulle configurazioni attuali, correggendo bug storici e risolvendo problemi tecnici. Negli ultimi mesi sono stati aggiunti anche Thief: Gold , Splinter Cell, Hitman e Cold Fear .

Il gioco è disponibile con un forte sconto

Il team di GOG afferma di aver studiato a fondo il Scimitar Engine su cui si basa il gioco, ottenendo miglioramenti significativi senza alterare l'esperienza originale. Ora Le Sabbie del Tempo supporta correttamente i moderni display widescreen e ultrawide, grazie a una scalatura della telecamera personalizzabile che mantiene la stessa visuale verticale. È inoltre possibile bloccare il framerate, regolare il FOV e modificare altre impostazioni al volo tramite una nuova overlay in‑game.

Il gioco è disponibile su GOG a 9,99 euro a questo indirizzo, ma per celebrare il suo ingresso nel programma è in offerta a 2,99 euro. Lo stesso prezzo è applicato anche ai capitoli successivi Warrior Within, The Two Thrones e al reboot del 2008. Tutti e quattro possono essere acquistati in bundle a 10,75 euro. Da segnalare che i primi tre capitoli non includono la localizzazione italiana.