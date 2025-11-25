Cold Fear e I am Alive tornano sotto etichetta Atari, entrando nel programma di preservazione di GOG

Dopo aver comprato le proprietà intellettuali da Ubisoft, Atari ha finalmente ripubblicato gli horror Cold Fear e I Am Alive , facendoli debuttare nel programma di preservazione di GOG . Se la notizia non fosse buona già di suo, aggiungiamo che si tratta di versioni migliorate , perfettamente compatibili con i moderni sistemi operativi e con la maggior parte dei controller più diffusi.

Tutte le novità

Cold Fear ha ora il pieno supporto per Windows 10 e 11 e include tutte le 7 localizzazioni: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo e polacco. Inoltre, è stato aggiunto il supporto nativo per monitor widescreen 16:9, per le alte risoluzioni, incluse HD, Full HD, Quad HD e 4K, per le frequenze di aggiornamento elevate e per le schede grafiche integrate.

L'eroe di Cold Fear in azione nella nuova versione

Inoltre, è stata implementata una modalità di fallback per la selezione della risoluzione per garantire una riconfigurazione senza interruzioni, sono state ottimizzate le impostazioni grafiche predefinite, sono stati risolti i problemi di velocità del gioco senza bloccare il framerate, è stato corretto il blending alfa dopo il passaggio tra applicazioni con Alt+Tab, sono stati corretti i cursori di luminosità/contrasto nelle opzioni grafiche; è stato aggiunto il già citato supporto per controller moderni (inclusi Sony DualSense / DualShock 4, Microsoft Xbox Series / Xbox One / Xbox 360, Nintendo Switch 2 Pro / Switch Pro, Logitech F, Amazon Luna) con lo stesso layout dei pulsanti indipendentemente dall'hardware, è stato aggiunto supporto per la modalità wireless dei controller e per l'hotplugging, è stato aggiunto il supporto per D-Pad e grilletti dei controller, è stato aggiunto il supporto per la vibrazione Force-Feedback dei controller e sono state apportate diverse correzioni. Ora è possibile anche salvare in cloud.

I Am ALive ha subito un trattamento simile, con la differenza che le lingue supportate sono cinque invece di sette e che, chiaramente, le opzioni grafiche e i fix sono diversi. Per il resto, anche in questo caso, abbiamo supporto per risoluzioni più elevate e controller più diffusi. Insomma, è come se fossero due versioni rimasterizzate, che consentono di giocare di nuovo senza problemi i due titoli.