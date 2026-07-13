Octopath Traveler 0 riceverà presto un nuovo aggiornamento gratis con contenuti inediti

Durante l'evento in livestream di Square Enix dedicato all'ottavo anniversario della serie, l'editore ha anche annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo per Octopath Traveler 0, destinato ad apportare contenuti inediti all'RPG nipponico in questione.
Si tratterà di un update gratuito previsto arrivare nei prossimi mesi, ancora senza una data di uscita precisa ma previsto comunque all'interno del 2026 e verosimilmente non molto lontano da oggi, in grado di rinnovare l'interesse per il titolo in questione attraverso alcune novità interessanti.
Come abbiamo visto, durante il medesimo evento sono stati annunciati anche Octopath Traveler 1 e 2 in arrivo su Nintendo Switch 2, con data di uscita fissata per il primo ottobre in occidente.
Un nuovo nemico e un nuovo amico
Le informazioni complete sul grosso aggiornamento previsto arrivare per Octopath Traveler 0 arriveranno solo più avanti, una volta giunti più vicini al lancio dell'update, ma intanto Square Enix ha svelato alcuni degli elementi principali di questo.
Si tratta sostanzialmente di un nuovo e potente nemico e di un nuovo personaggio con cui poter interagire, andando ad ampliare alcuni elementi del gioco.
Nella fattispecie, queste sono le novità annunciate oggi:
- Un nuovo e formidabile nemico aggiunto all'Arena, che ritorna in una forma ancora più potente e ponendo una sfida di alto livello anche per i giocatori esperti (a quanto pare, la silhouette sembra quella di Amatsukami no Orochi)
- Un nuovo abitante che arriva in città, con Phenn in Wishvale che riceve una lettera a introdurre questo nuovo personaggio, che sembra essere un "avventuriero" da un altro mondo e che pare proprio introdurre un'interessante cross-over con un altro gioco.
Octopath Traveler 0 è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.