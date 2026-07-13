Octopath Traveler 0 riceverà presto un nuovo aggiornamento gratis con contenuti inediti

Durante l'evento in livestream di Square Enix dedicato all'ottavo anniversario della serie, l'editore ha anche annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo per Octopath Traveler 0, destinato ad apportare contenuti inediti all'RPG nipponico in questione.

Si tratterà di un update gratuito previsto arrivare nei prossimi mesi, ancora senza una data di uscita precisa ma previsto comunque all'interno del 2026 e verosimilmente non molto lontano da oggi, in grado di rinnovare l'interesse per il titolo in questione attraverso alcune novità interessanti.

Come abbiamo visto, durante il medesimo evento sono stati annunciati anche Octopath Traveler 1 e 2 in arrivo su Nintendo Switch 2, con data di uscita fissata per il primo ottobre in occidente.