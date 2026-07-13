Octopath Traveler 1 e 2 sono stati annunciati per Nintendo Switch 2 con data di uscita e trailer

Entrambi i giochi sono già disponibili per Nintendo Switch 1, dunque non è chiaro come sia organizzata la distribuzione sulla nuova console e se siano previsti dei percorsi di upgrade , restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni.

Il lancio è previsto per la giornata di oggi solo per quanto riguarda il mercato nipponico, mentre la pubblicazione nel resto del mondo è spostata a ottobre, con una discrepanza temporale che non si vedeva da tempo per i titoli targati Square Enix, in effetti.

Durante un recente livestream speciale trasmesso da Square Enix in occasione dell'ottavo anniversario della serie, il publisher ha annunciato Octopath Traveler 1 e 2 per Nintendo Switch 2 , con la data di uscita fissata per il primo ottobre 2026, mentre sono disponibili già da oggi solo in Giappone.

Due RPG nipponici molto classici

Per chi non li conoscesse, Octopath Traveler 1 e 2 sono due giochi di ruolo in classico stile giapponese, sviluppati da Square Enix proprio per recuperare la formula più tradizionale del genere su cui l'etichetta ha fondato il suo successo in passato.

Entrambi i giochi sono peraltro caratterizzati da uno stile grafico molto particolare, definito "HD-2D", che mischia elementi disegnati in 2D sullo stile classico degli sprite in pixel a un'impalcatura in 3D che consente zoomate e inquadrature varie.

Uscito originariamente nel 2018, Octopath Traveler racconta la storia di otto avventurieri, ognuno con un proprio background, che si ritrovano per prendere parte a una grande avventura, in maniera simile a Octopath Traveler 2, uscito nel 2023, ancora incentrato su diversi personaggi con differenti storie.

A questo punto restiamo in attesa di informazioni sulle versioni Nintendo Switch 2 e soprattutto sulla possibilità che possano esserci dei percorsi di upgrade per passare dalla versione Switch 1 a quella Switch 2. Più di recente è uscito Octopath Traveler 0 e poi The Adventures of Elliot: The Millennium Tales che ne riprende un po' lo stile.

Aggiornamento: il testo iniziale è stato corretto e aggiornato con le informazioni sulla data di uscita, considerando che inizialmente era riportata erroneamente per oggi anche in occidente.