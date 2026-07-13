HiSense prepara un nuovo smartphone: l'A10 punterà tutto su un originale display e-link LCD removibile

HiSense ha iniziato a mostrare le prime anticipazioni ufficiali del suo prossimo smartphone dotato di display e-ink, un dispositivo che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di HiSense A10. Il nuovo modello raccoglierà l'eredità dell'A9, lanciato originariamente nel 2022 e successivamente aggiornato nel 2025 con una configurazione di memoria più generosa.
La caratteristica più originale del nuovo smartphone riguarda la presenza di un secondo display LCD posizionato sul retro, collegato alla scocca attraverso un sistema magnetico. A differenza di altre soluzioni viste in passato, questo schermo potrà essere rimosso quando non necessario, offrendo un approccio decisamente particolare all'utilizzo quotidiano.
Ulteriori dettagli sul doppio display dell'HiSense A10
Il pannello principale utilizza la tecnologia e-ink monocromatica, una soluzione pensata soprattutto per chi trascorre molto tempo leggendo libri digitali, documenti o materiale di studio. L'assenza della retroilluminazione riduce l'affaticamento visivo e contribuisce a contenere i consumi energetici, migliorando l'autonomia complessiva del dispositivo.
Come avviene normalmente con questa tecnologia, il refresh ridotto rende però meno adatto lo smartphone ad attività come gaming, video, social network o altre applicazioni dinamiche.
Per superare questi limiti, HiSense ha progettato il display LCD removibile. Quando viene collegato allo smartphone, consente di visualizzare immagini a colori, grafici, contenuti multimediali e applicazioni che richiedono una frequenza di aggiornamento superiore. Allo stesso tempo, la possibilità di rimuoverlo permette di eliminare facilmente una possibile fonte di distrazione.
Le conferme hardware di HiSense relative al suo A10
L'azienda ha confermato che il display e-ink avrà una diagonale di 6,13", rendendo il dispositivo relativamente compatto. Al momento, invece, non sono stati comunicati dettagli tecnici sullo schermo LCD secondario, come risoluzione, dimensioni o frequenza di aggiornamento.
Dal punto di vista hardware, HiSense parla di un processore Qualcomm octa-core realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, accompagnato dal supporto alle reti 5G e alla connettività Wi-Fi 6. Sul retro è presente una singola fotocamera con flash LED, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android 16.
Secondo le indiscrezioni, il prezzo in Cina dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.999 yuan, equivalenti a circa 516€ al cambio attuale. Resta ancora da capire se questo smartphone verrà distribuito anche nei mercati internazionali.