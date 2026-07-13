HiSense prepara un nuovo smartphone: l'A10 punterà tutto su un originale display e-link LCD removibile

HiSense ha iniziato a mostrare le prime anticipazioni ufficiali del suo prossimo smartphone dotato di display e-ink, un dispositivo che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di HiSense A10. Il nuovo modello raccoglierà l'eredità dell'A9, lanciato originariamente nel 2022 e successivamente aggiornato nel 2025 con una configurazione di memoria più generosa .

Per superare questi limiti, HiSense ha progettato il display LCD removibile . Quando viene collegato allo smartphone, consente di visualizzare immagini a colori, grafici, contenuti multimediali e applicazioni che richiedono una frequenza di aggiornamento superiore. Allo stesso tempo, la possibilità di rimuoverlo permette di eliminare facilmente una possibile fonte di distrazione.

Il pannello principale utilizza la tecnologia e-ink monocromatica , una soluzione pensata soprattutto per chi trascorre molto tempo leggendo libri digitali, documenti o materiale di studio. L'assenza della retroilluminazione riduce l'affaticamento visivo e contribuisce a contenere i consumi energetici , migliorando l'autonomia complessiva del dispositivo.

Le conferme hardware di HiSense relative al suo A10

L'azienda ha confermato che il display e-ink avrà una diagonale di 6,13", rendendo il dispositivo relativamente compatto. Al momento, invece, non sono stati comunicati dettagli tecnici sullo schermo LCD secondario, come risoluzione, dimensioni o frequenza di aggiornamento.

Dal punto di vista hardware, HiSense parla di un processore Qualcomm octa-core realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, accompagnato dal supporto alle reti 5G e alla connettività Wi-Fi 6. Sul retro è presente una singola fotocamera con flash LED, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android 16.

Secondo le indiscrezioni, il prezzo in Cina dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.999 yuan, equivalenti a circa 516€ al cambio attuale. Resta ancora da capire se questo smartphone verrà distribuito anche nei mercati internazionali.