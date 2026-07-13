Il maxi aggiornamento di Super Bomberman Collection aggiunge Panic Bomber W

Per la gioia degli appassionati di retrogaming, Konami ha annunciato che Super Bomberman Collection riceverà un mxi aggiornamento gratuito il 20 agosto 2026 che aggiungerà un nuovo titolo giocabile: Super Bomberman: Panic Bomber W.
La raccolta include attualmente Super Bomberman, Super Bomberman 2, Super Bomberman 3, Super Bomberman 4, Super Bomberman 5, Bomberman e Bomberman II.
Secondo la descrizione ufficiale diffusa da Konami, Super Bomberman: Panic Bomber W è un puzzle game competitivo per uno-quattro giocatori, in cui è possibile colpire gli avversari scatenando delle spettacolari reazioni a catena combinando i vari pezzi che cadono dall'alto dello schermo, in stile Tetris.
Uscito originariamente nel 1994 su PC Engine Super CD-ROM, convertito poi per Neo Geo e Super Nintendo (ma anche per FM Towns, Sharp X68000 e Virtual Boy), l'obiettivo è proprio quello di riempire il suo campo da gioco.
Non si tratta del Bomberman più famoso che sia mai stato pubblicato, ma è particolarmente interessante perché è la prima volta che arriva ufficialmente in occidente in una versione tradotta nella nostra lingua.
Per il resto, vi ricordiamo che Super Bomberman Collection è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam.