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Il maxi aggiornamento di Super Bomberman Collection aggiunge Panic Bomber W

Konami ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per Super Bomberman Collection, in arrivo il 20 agosto, che introdurrà come titolo giocabile Super Bomberman: Panic Bomber W.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/07/2026
Bomberman

Per la gioia degli appassionati di retrogaming, Konami ha annunciato che Super Bomberman Collection riceverà un mxi aggiornamento gratuito il 20 agosto 2026 che aggiungerà un nuovo titolo giocabile: Super Bomberman: Panic Bomber W.

La raccolta include attualmente Super Bomberman, Super Bomberman 2, Super Bomberman 3, Super Bomberman 4, Super Bomberman 5, Bomberman e Bomberman II.

Secondo la descrizione ufficiale diffusa da Konami, Super Bomberman: Panic Bomber W è un puzzle game competitivo per uno-quattro giocatori, in cui è possibile colpire gli avversari scatenando delle spettacolari reazioni a catena combinando i vari pezzi che cadono dall'alto dello schermo, in stile Tetris.

Uscito originariamente nel 1994 su PC Engine Super CD-ROM, convertito poi per Neo Geo e Super Nintendo (ma anche per FM Towns, Sharp X68000 e Virtual Boy), l'obiettivo è proprio quello di riempire il suo campo da gioco.

Non si tratta del Bomberman più famoso che sia mai stato pubblicato, ma è particolarmente interessante perché è la prima volta che arriva ufficialmente in occidente in una versione tradotta nella nostra lingua.

Per il resto, vi ricordiamo che Super Bomberman Collection è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

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