Il maxi aggiornamento di Super Bomberman Collection aggiunge Panic Bomber W

Secondo la descrizione ufficiale diffusa da Konami, Super Bomberman: Panic Bomber W è un puzzle game competitivo per uno-quattro giocatori, in cui è possibile colpire gli avversari scatenando delle spettacolari reazioni a catena combinando i vari pezzi che cadono dall'alto dello schermo, in stile Tetris.

Uscito originariamente nel 1994 su PC Engine Super CD-ROM, convertito poi per Neo Geo e Super Nintendo (ma anche per FM Towns, Sharp X68000 e Virtual Boy), l'obiettivo è proprio quello di riempire il suo campo da gioco.

Non si tratta del Bomberman più famoso che sia mai stato pubblicato, ma è particolarmente interessante perché è la prima volta che arriva ufficialmente in occidente in una versione tradotta nella nostra lingua.

Per il resto, vi ricordiamo che Super Bomberman Collection è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam.