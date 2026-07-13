Crisi nera smartphone, le vendite crollano ma Apple e Samsung volano nel secondo trimestre: ecco perché

Il settore della telefonia mobile ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con una frenata significativa. Secondo i dati Omdia, le spedizioni globali di smartphone sono arretrate del 4% su base annua, un segnale chiaro di come la persistente crisi di disponibilità delle memorie stia trasformando radicalmente il volto dell'industria.

La carenza di componenti chiave, essenziali per far girare le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, ha innescato un'impennata dei costi di produzione che ha colpito in modo asimmetrico i protagonisti del mercato. Il risultato è un panorama polarizzato, dove i marchi premium continuano a crescere mentre la fascia economica subisce una contrazione senza precedenti.