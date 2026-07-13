Crisi nera smartphone, le vendite crollano ma Apple e Samsung volano nel secondo trimestre: ecco perché

Il settore della telefonia mobile ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con una frenata significativa. Secondo i dati Omdia, le spedizioni globali di smartphone sono arretrate del 4% su base annua, un segnale chiaro di come la persistente crisi di disponibilità delle memorie stia trasformando radicalmente il volto dell'industria.
La carenza di componenti chiave, essenziali per far girare le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, ha innescato un'impennata dei costi di produzione che ha colpito in modo asimmetrico i protagonisti del mercato. Il risultato è un panorama polarizzato, dove i marchi premium continuano a crescere mentre la fascia economica subisce una contrazione senza precedenti.
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Il mercato si conferma un duopolio di fatto per quanto riguarda la capacità di tenuta. Le strategie di approvvigionamento e la forza del brand hanno permesso ai due leader di capitalizzare la situazione a discapito dei competitor asiatici.
La vera vittima di questa crisi è il segmento dei dispositivi sotto i 400 euro. L'analisi di Omdia evidenzia una tendenza preoccupante: la memoria (RAM e storage) rappresenta ormai oltre il 60% del costo totale dei componenti negli smartphone economici. Con i prezzi dei semiconduttori che non accennano a scendere, i produttori che basavano il proprio successo sul volume di vendite a basso margine si trovano di fronte a un vicolo cieco.
Le proiezioni non offrono sollievo immediato. La quotazione delle memorie potrebbe iniziare un lentissimo percorso di normalizzazione non prima della seconda metà del 2027, e anche in quel caso difficilmente si tornerà ai livelli di costo pre-2025.
Per gli utenti, questo si traduce in una realtà difficile da ignorare: il segmento "budget" sta diventando economicamente insostenibile e molti consumatori sono costretti a guardare verso il mercato dell'usato, dei ricondizionati o a ricorrere a piani di finanziamento pluriennali per permettersi dispositivi che, fino a pochi anni fa, erano accessibili con una spesa irrisoria.
A questo proposito, pensate che l'aumento dei prezzi spingerà definitivamente gli utenti a tenere il proprio smartphone per 3 o 4 anni, consolidando la tendenza del mercato dei ricondizionati a scapito del nuovo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.