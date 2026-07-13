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Orpheus: To Hell and Back è un nuovo gioco italiano appena arrivato su Steam e costa pochissimo

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/07/2026
Orfeo in Orpheus: To Hell and Back

Gli studi di sviluppo StudioLoading e Kibou Entertainment e l'editore Alunite hanno annunciato il lancio di Orpheus: To Hell and Back, un nuovo gioco italiano disponibile da oggi su Steam per la modica cifra di 2,99 euro. Meno di un cappuccino con cornetto, insomma. Se ricordate, lo avevamo citato tra i titoli che hanno partecipato con una demo giocabile all'ultimo Next Fest di Steam, demo che se volete potete ancora scaricare per provare il gioco.

Esperienza a 8-bit

Orpheus: To Hell and Back è un puzzle game action ispirato al mito di Orfeo ed Euridice, in stile Game Boy Color.

Il progetto è stato reso possibile da una campagna Kickstarter capace di raccogliere più di 16.000 euro ed è ambientato in una Grecia antica stilizzata in pieno stile 8-bit.

Ora potete rivivere il mito di Orfeo e Euridice su Game Boy, supportando Orpheus: To Hell and Back Ora potete rivivere il mito di Orfeo e Euridice su Game Boy, supportando Orpheus: To Hell and Back

Come il mito vuole, il giocatore indossa i panni di Orfeo alla ricerca della sua Euridice, finita nell'Ade. I poteri dell'eroe gli permettono di manipolare l'ambiente e i nemici utilizzando la sua lira.

Come spiegato dagli sviluppatori, è possibile eseguire diverse melodie per possedere, addormentare o spaventare i cattivi, lasciando al giocatore la possibilità di utilizzare diverse strategie per superare gli ostacoli.

Interessante il fatto che Orpheus: To Hell and Back sia stato originariamente sviluppato proprio come un gioco per Game Boy Color, con tanto di cartuccia fisica compatibile con l'hardware originale. Insomma, si tratta di un bel progetto nostalgico, che piacerà moltissimo agli appassionati di retrogaming e non solo.

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