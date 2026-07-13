Orpheus: To Hell and Back è un nuovo gioco italiano appena arrivato su Steam e costa pochissimo

Gli studi di sviluppo StudioLoading e Kibou Entertainment e l'editore Alunite hanno annunciato il lancio di Orpheus: To Hell and Back, un nuovo gioco italiano disponibile da oggi su Steam per la modica cifra di 2,99 euro. Meno di un cappuccino con cornetto, insomma. Se ricordate, lo avevamo citato tra i titoli che hanno partecipato con una demo giocabile all'ultimo Next Fest di Steam, demo che se volete potete ancora scaricare per provare il gioco.