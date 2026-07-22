Un aumento del 45% si paga caro: le vendite di Steam Deck OLED sarebbero precipitate fino all'82%

Tra le analisi più recenti, che partono dalle classifiche di Steam e da qualche modello statistico più o meno raffinato, c'è quella di Boiling Steam, che ipotizza un ridimensionamento piuttosto netto delle vendite dopo il rincaro di fine maggio. Attenzione però: parliamo di stime, non di numeri ufficiali. Armatevi quindi delle proverbiali pinzie e andiamo a leggerle nel dettaglio.

L'aumento di prezzo di Steam Deck OLED non ha smesso di far parlare di sé. Valve, come al solito, non pubblica dati ufficiali sulla propria console, ma stanno comunque iniziando a emergere le prime stime su cosa questo abbia effettivamente comportato in termini di vendite .

Un calo drammatico delle vendite di Steam Deck

Il 27 maggio Valve ha alzato in modo sensibile il prezzo di Steam Deck OLED: Steam Deck OLED da 512 GB costa ora 779 euro, invece di 569 euro (+210€), mentre il modello da 1 TB è salito a 919 euro, invece dei precedenti 679 euro (in questo caso parliamo di un aumento di 240€). In percentuale parliamo di un aumento di oltre il 35% in Europa, mentre negli Stati Uniti, la situazione è anche peggiore: la versione da 512 GB è passata da 549 a 789 dollari, un +44% niente male, mentre quella da 1 TB è salita da 649 a 949 dollari, +46%.

La pagina ufficiale di Steam Deck

Per capire l'impatto reale di questo aumento, Boiling Steam ha incrociato le classifiche settimanali dei prodotti più redditizi su Steam con fasce di fatturato ipotizzate per ogni posizione, aggiungendo poi un prezzo medio di vendita stimato e una distribuzione presunta tra i vari modelli. Il risultato? Un calo delle vendite settimanali che potrebbe arrivare fino all'82%.

Prima del rincaro, secondo questi calcoli, Steam Deck avrebbe generato tra i 6 e i 10 milioni di dollari a settimana, con circa 11.000-18.000 unità vendute. Dopo l'aumento, si scenderebbe a un intervallo tra le 1.400 e le 3.000 unità settimanali.

Le classifiche di SteamDB, in effetti, confermano un progressivo arretramento della console nelle settimane successive al ritorno delle scorte. Da un quarto posto a inizio giugno, Steam Deck è scivolata gradualmente fino alla sedicesima posizione nella settimana conclusa il 14 luglio. Curiosamente, però, l'ultimo aggiornamento mostra un'inversione di rotta: nona posizione nella settimana terminata il 21 luglio. Segno che forse il mercato si sta un po' riassestando.

Detto questo, l'intera faccenda va presa con le dovute cautele. Valve non pubblica né ricavi settimanali né numero di unità vendute, quindi non c'è modo di verificare davvero quanto siano attendibili questi calcoli. Le classifiche di Steam restano comunque un indicatore utile per farsi un'idea generale dell'andamento, ma di certo non permettono di ricostruire con precisione le vendite reali della console.

Voi che cosa ne pensate della situazione generale del mercato, mentre Intel Arc G3 arriva sui PC handheld a prezzi sopra i 1.000 euro?