Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5 a 29,90 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
L'action GDR con la nuova espansione
Si tratta di un gioco action GDR che alterna combattimenti spettacolari a momenti semplici e quotidiani della vita di Goku, quindi è diverso dai numerosi picchiaduro ispirati all'universo di Akira Toriyama. Trascorrerai innumerevoli ore tra allenamenti, esplorazione in un mondo semi‑aperto e attività rilassanti come la pesca. La campagna principale si basa sull'intera storia di Dragon Ball Z, dallo scontro con Radish fino alla battaglia finale contro Majin Bu.
In questo caso, l'edizione include anche l'espansione DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco Parte 1 e Parte 2, che anche in questo caso si ispira all'omonima serie animata e introduce nuovi personaggi, sfide e avventure. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del DLC. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.