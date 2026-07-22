Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5 a 29,90 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

L'action GDR con la nuova espansione

Si tratta di un gioco action GDR che alterna combattimenti spettacolari a momenti semplici e quotidiani della vita di Goku, quindi è diverso dai numerosi picchiaduro ispirati all'universo di Akira Toriyama. Trascorrerai innumerevoli ore tra allenamenti, esplorazione in un mondo semi‑aperto e attività rilassanti come la pesca. La campagna principale si basa sull'intera storia di Dragon Ball Z, dallo scontro con Radish fino alla battaglia finale contro Majin Bu.

Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition

In questo caso, l'edizione include anche l'espansione DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco Parte 1 e Parte 2, che anche in questo caso si ispira all'omonima serie animata e introduce nuovi personaggi, sfide e avventure. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del DLC. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.