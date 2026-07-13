Il Future Games Show torna con tre nuovi appuntamenti per la Gamescom

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 26 agosto con "Future Games Show at gamescom" , una vetrina che promette world premiere, trailer esclusivi, approfondimenti con gli sviluppatori e nuove demo provenienti da alcuni degli studi più creativi dell'industria. Si tratta fondamentalmente della portata principale e quella sicuramente da aggiungere al proprio calendario. Ad esempio, l'edizione di giugno per la Summer Game Fest ha mostrato oltre 40 giochi e 11 world premiere, raggiungendo più di 17,8 milioni di visualizzazioni tra diretta e weekend di lancio.

La Gamescom 2026 ospiterà ben tre nuovi eventi targati Future Games Show . Andranno in onda tra il 26 e il 30 agosto, con tantissimi nuovi annunci, trailer, aggiornamenti, interviste e novità da publisher e sviluppatori da tutto il mondo.

Gli altri appuntamenti in programma

Subito dopo, sempre il 26 agosto, sarà il turno di "FGS Live From gamescom", un evento in diretta condotto dal team editoriale del Future Games Show. Anche qui ci saranno nuovi annunci e trailer esclusivi, affiancati da interviste e aggiornamenti direttamente dal show floor della fiera.

La trilogia si chiuderà domenica 30 agosto con "FGS Best Of gamescom", una sorta di tour guidato tra gli stand della fiera di Colonia, per ripercorrere i momenti più importanti dell'edizione 2026. Il programma includerà visite esclusive ai booth, interviste con gli sviluppatori e un recap delle novità più rilevanti annunciate durante la settimana. Gli orari precisi per ognuno degli appuntamenti sopracitati verranno confermati nelle prossime settimane che precedono l'inizio della Gamescom.

Daniel Dawkins, Content Director del Future Games Show, ha sottolineato come il progetto continui a crescere anno dopo anno, ribadendo l'impegno del team nel proporre show digitali massicci, ricchi di notizie e world premiere per PC e console.

"Il Future Games Show è il posto migliore per scoprire nuovi giochi, dai gioielli indie come l'acclamato puzzle Blue Prince ai blockbuster AAA come l'RPG sci‑fi Exodus", ha detto Dawkins. "Il nostro Summer Showcase ha generato 3,72 wishlist per spettatore in diretta, superando comodamente le medie del settore, grazie ai nostri spettatori altamente coinvolti."

"Dal lancio nel 2020, siamo orgogliosi di aver presentato i titoli più entusiasmanti dell'industria insieme a host di primo piano come Troy Baker, Alix Wilton Regan e Ben Starr. Per questa gamescom, offriremo tre grandi showcase digitali pieni delle ultime notizie e world premiere per PC e console. Non perdeteveli!"