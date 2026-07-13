Le Nothing Ear (a), auricolari con cancellazione del rumore a 45 dB sono in promo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, puoi risparmiare sull'acquisto degli auricolari Nothing Ear (a) che calano di prezzo grazie all'applicazione del coupon ITVS006 con cui è possibile ottenere 6€ di sconto per un costo finale di 68,86€. La spedizione è prevista tra il 16 e il 22 luglio. Acquistale direttamente tramite questo link.
Gli auricolari Nothing Ear (a) offrono un'esperienza audio avanzata combinando qualità sonora, cancellazione del rumore e lunga autonomia in un design compatto e leggero. Dotati di driver dinamici da 11 mm con diaframma in PMI + TPU, garantiscono un suono potente e dettagliato, con il supporto alla tecnologia LDAC per una trasmissione audio ad alta qualità.
Ulteriori dettagli sugli auricolari
La tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB utilizza un sistema ANC intelligente e adattivo, capace di adattarsi all'ambiente circostante. È inoltre disponibile la modalità trasparenza, utile per ascoltare i suoni esterni senza rimuovere gli auricolari.
Ogni auricolare pesa appena 4,8 grammi, mentre la custodia di ricarica raggiunge 39,6 grammi, rendendo il prodotto comodo da trasportare. La batteria offre fino a 42 ore di riproduzione complessiva, con supporto alla ricarica rapida: bastano 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 10 ore di ascolto con ANC disattivato.
Gli Nothing Ear (a) includono Bluetooth 5.3, doppia connessione, modalità a bassa latenza, rilevamento in-ear, controlli a pizzico e compatibilità con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.