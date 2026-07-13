Le Nothing Ear (a), auricolari con cancellazione del rumore a 45 dB sono in promo su AliExpress

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Gli auricolari Nothing Ear (a) offrono un'esperienza audio avanzata combinando qualità sonora, cancellazione del rumore e lunga autonomia in un design compatto e leggero. Dotati di driver dinamici da 11 mm con diaframma in PMI + TPU, garantiscono un suono potente e dettagliato, con il supporto alla tecnologia LDAC per una trasmissione audio ad alta qualità.