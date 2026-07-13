Oppo Find X10 Pro Max punta ad essere mostro della fotografia: possibile configurazione da 650 MP

Il Find X10 Pro Max potrebbe distinguersi soprattutto per il comparto fotografico, settore nel quale Oppo ha spesso concentrato particolare attenzione. Secondo le informazioni diffuse dal noto leaker Digital Chat Station sulla piattaforma cinese Weibo, l'azienda starebbe effettuando test su un prototipo equipaggiato con il nuovo chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro .

Oppo starebbe preparando una nuova generazione di smartphone di fascia alta con la famiglia Find X10, composta secondo le indiscrezioni dai modelli Find X10, Find X10 Pro e Find X10 Pro Max . Quest'ultimo dovrebbe rappresentare il modello più avanzato della serie, almeno in attesa di un possibile futuro Find X10 Ultra , previsto dai rumor nella prima metà del 2027 .

Le dimensioni dei tre sensori dovrebbero essere simili e particolarmente grandi: il sensore principale e quello dedicato allo zoom teleobiettivo periscopico potrebbero raggiungere circa 1/1,3 pollici , mentre il sensore ultra-grandangolare potrebbe avere una dimensione leggermente inferiore, intorno a 1/1,5 pollici .

Ulteriori dettagli tecnici sull'Oppo Find X10 Pro Max

Oltre al comparto fotografico, il Find X10 Pro Max dovrebbe offrire un display OLED LTPO prodotto da BOE con diagonale da 6,89 pollici, risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il pannello potrebbe supportare lo spazio colore BT.2020 e integrare cornici molto sottili.

Sul lato software si parla della presenza di ColorOS 17 basata su Android 17, mentre al momento non sono disponibili dettagli sulla capacità della batteria e sulle tecnologie di ricarica. Il lancio del dispositivo sarebbe previsto indicativamente tra settembre e ottobre.