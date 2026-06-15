Oppo Find X10 Pro, nuove indiscrezioni suggeriscono fotocamere e batteria impressionanti

Emergono nuove indiscrezioni sul prossimo top di gamma targato Oppo, il Find X10 Pro . Secondo le nuove indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe offrire un comparto fotografico premium e una batteria di grande capacità, capace di garantire un'autonomia adatta a ogni utilizzo. Ovviamente, come sempre, specifichiamo che le informazioni vanno prese con la dovuta cautela, non essendo ufficiali.

Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal chipset Dimensity 9600 a 2 nm di MediaTek , oltre ad essere dotato di sensore di impronte digitali a ultrasuoni e certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza a polvere ed acqua.

Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station. Prima di tutto, lo smartphone dovrebbe adottare un display OLED LTPO piatto da 6,78 pollici con risoluzione di 1,5K. Il pannello dovrebbe presentare cornici molto sottili su tutti e quattro i lati, mentre gli angoli dovrebbero essere arrotondati. Secondo quanto riportato, il prototipo utilizzerebbe un substrato per display Tianma di nuova generazione , con possibili miglioramenti in termini di qualità ed efficienza.

Fotocamere e batteria

Passando al comparto fotografico, dovremmo aspettarci una fotocamera principale Samsung HPC da 200 MP con sensore di circa 1/1,3 pollici, affiancata da una seconda fotocamera teleobiettivo da 200 MP con sensore di grandi dimensioni. Ciò significa poter scattare foto con zoom ad alta risoluzione, insieme a un sensore multispettrale da 3 MP che dovrebbe offrire immagini dai colori ancora più precisi.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 8.000 mAh, rispetto alla batteria da 7.500 mAh del Find X9 Pro. Si tratterebbe di un ottimo salto di qualità, di conseguenza, e anche in questo caso dovrebbe essere garantito il supporto alla ricarica wireless. Come anticipato, le informazioni non sono ufficiali, ma rendono questo smartphone particolarmente interessante per chi cerca buone prestazioni sia in ambito fotografico sia sul fronte dell'autonomia.