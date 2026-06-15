I creatori di Dishonored rigiocano il titolo, mostrando affetto per i caricamenti e ricordando le idee scartate

Raphaël Colantonio, co-direttore creativo di Dishonored, sta trasmettendo in streaming una serie di sessioni di gioco dedicate al titolo originale, affiancato di volta in volta dai membri del team di Arkane che hanno lavorato ai livelli mostrati. Da notare che Colantonio non toccava il gioco da prima della sua uscita, ben quattordici anni fa. Comunque sia, le trasmissioni stanno facendo emergere diversi dettagli inediti. Tra questi, la conferma che Arkane fu presa in considerazione per lo sviluppo di Thief 4 e Blade Runner prima di dedicarsi a Dishonored.

Durante la sessione dedicata al livello "L'ultima festa di Lady Boyle", Colantonio è stato raggiunto dal co-direttore creativo Harvey Smith, dal capo programmatore del gameplay Stevan Hird e dal level designer Anthony Huso. Notando i vari caricamenti necessari per passare dalle strade esterne, al cortile della villa e infine all'ingresso, Smith ha colto l'occasione per difendere la funzione delle schermate di caricamento, spesso viste come un limite tecnico da superare.