Solasta 2 aggiornato con un editor di personaggi fortemente migliorato

Sono stati implementati gli slider, che permettono ai giocatori di regolare nel dettaglio i tratti del viso, come la larghezza del naso o l'altezza del labbro superiore. È ora possibile modificare anche la corporatura dei personaggi per definirne la muscolatura, mentre i modelli preimpostati, utili per chi preferisce fare prima, sono stati raddoppiati. Un'ulteriore aggiunta è la possibilità di alterare il tono e l'altezza delle voci: una soluzione pratica per differenziare i personaggi a fronte di un numero limitato di campionamenti vocali.

Il team di sviluppo ha confermato che futuri aggiornamenti introdurranno ulteriori tagli di capelli, tatuaggi e altri dettagli estetici. Guardando alla tabella di marcia, l'aggiornamento previsto per il terzo trimestre introdurrà una nuova classe, oltre a nuovi eventi nel mondo di gioco. Nel quarto trimestre verranno invece aggiunte una seconda classe inedita, due nuove discendenze, un sistema di crafting, l'inizio del secondo atto della campagna e l'innalzamento del livello massimo raggiungibile dal 4 al 6.

Al netto delle questioni legate all'estetica, Solasta 2 continua a mostrare una sua identità ben definita, specialmente per quanto riguarda l'esplorazione. Se nel titolo originale ci si spostava seguendo percorsi prestabiliti sulla mappa fuori dalle città, il seguito adotta un sistema di esplorazione a esagoni (hex-crawl) non appena si raggiunge un determinato snodo narrativo. Si tratta di un approccio che ricalca da vicino le dinamiche classiche delle campagne da tavolo di Dungeons & Dragons, ponendosi come un elemento di forte differenziazione rispetto ad altri CRPG recenti come Baldur's Gate 3 o Esoteric Ebb.