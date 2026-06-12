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Anche Oppo potrebbe "cedere" al formato wide con il prossimo Find N7: ecco le prime indiscrezioni

Le prime indiscrezioni su OPPO Find N7 indicano un pieghevole dotato di processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, nuova cerniera e display da 7,6 e 5,5 pollici.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/06/2026
Oppo

Dopo il successo ottenuto da OPPO Find N6, considerato da molti uno dei pieghevoli più interessanti disponibili sul mercato, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul modello che dovrebbe raccoglierne l'eredità. Le informazioni provengono dal noto leaker Digital Chat Station, che ha condiviso alcuni dettagli riguardanti quello che viene identificato come il futuro OPPO Find N7.

Sebbene il nome del dispositivo non sia stato esplicitamente confermato, le caratteristiche descritte lasciano pensare proprio al prossimo smartphone pieghevole di fascia alta dell'azienda cinese. Secondo quanto emerso, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Cerniera, display e formato del futuro Oppo Find N7

Tra le novità più significative ci sarebbe anche una cerniera completamente rinnovata. Il nuovo sistema dovrebbe rappresentare un importante passo avanti rispetto alle soluzioni attualmente adottate sui pieghevoli presenti sul mercato, contribuendo a migliorare robustezza, affidabilità e qualità complessiva dell'esperienza d'uso.

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Per quanto riguarda il comparto display, il prototipo preso in esame dal leaker sarebbe dotato di uno schermo interno da 7,6" e di un pannello esterno da 5,5". Queste dimensioni suggeriscono che OPPO potrebbe orientarsi verso un formato più ampio rispetto a quello tradizionalmente adottato nei pieghevoli a libro.

La scelta richiamerebbe la filosofia dei cosiddetti modelli "wide", una categoria che negli ultimi mesi ha attirato molta attenzione.

Oppo Find N7 rimane, per ora, in attesa di conferme

Il formato "Wide", inoltre, dovrebbe essere adottato anche per il primo smartphone pieghevole di Apple e una futura variante di Samsung particolarmente chiacchierata nelle indiscrezioni di settore. Naturalmente si tratta ancora di informazioni preliminari e il progetto potrebbe subire modifiche prima della presentazione ufficiale.

Oppo Find N6 Grey Half Open Back 2Up Lu

Inoltre, il debutto commerciale del dispositivo non sarebbe imminente. Le attuali previsioni indicano infatti un lancio nei primi mesi del 2027, probabilmente in una finestra temporale simile a quella scelta per il suo predecessore, arrivato sul mercato nel mese di marzo.

Nei prossimi mesi emergeranno certamente ulteriori dettagli che permetteranno di comprendere meglio la strategia di OPPO per la sua prossima generazione di smartphone pieghevoli.

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