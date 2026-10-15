Preordina Broken Sword 2 - The Smoking Mirror: Reforged per PS5: uno dei classici più amati

Se ami le avventure grafiche o sei un appassionato della serie, Broken Sword 2 - The Smoking Mirror: Reforged per PS5 è in preordine su Amazon a 39,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Non un semplice remake
Si tratta di una versione rielaborata del secondo capitolo, per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente. Se ami i punta e clicca, in particolare, apprezzerai particolarmente questa avventura, dato che si tratta di un grande classico particolarmente amato. Vivrai le avventure di George e Nico e scoprirai, stavolta, una grafica in alta definizione con un audio completamente rimasterizzato.
Inoltre, sono state introdotte due modalità pensate per soddisfare le esigenze degli utenti: la modalità tradizionale, quindi classica, e la modalità Storia, con diversi suggerimenti per facilitare il gioco. Non mancheranno enigmi, misteri antichi e colpi di scena! Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.