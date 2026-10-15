Outlast 2 per PC in forte sconto su Instant Gaming

Se cercate un'esperienza survival horror ad alta tensione , Outlast 2 per PC è protagonista di un netto ribasso su Instant Gaming. Lo store propone il titolo con uno sconto a schermo dell'81% rispetto ai canonici 20 euro di listino, mostrando un costo netto di 3,69 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% per gli acquisti dall'Italia, il prezzo finale e definitivo al momento del saldo equivale a 4,50 euro. Il confronto con la cifra di partenza evidenzia un ribasso reale di quasi il 78%, permettendovi di risparmiare 15,50 euro rispetto al prezzo base. Trovate il box qui sopra o il link qui per accedere subito all'offerta .

Fede cieca, telecamera e fuga nel buio: il gameplay di Outlast 2

In questo secondo capitolo vestirete i panni del cameraman Blake Langermann, giunto insieme alla moglie Lynn nel deserto dell'Arizona per indagare sul misterioso omicidio di una donna incinta. Dopo un incidente in elicottero vi ritroverete separati nel villaggio rurale di Temple Gate, teatro delle atrocità commesse dal culto apocalittico guidato dal predicatore Sullivan Knoth. Il gameplay mantiene la formula di vulnerabilità assoluta della serie: non potrete attaccare i nemici, ma soltanto correre, scivolare, trattenere il respiro sott'acqua o nascondervi dentro barili e armadi per evitare il linciaggio.

La videocamera digitale resta il vostro strumento di sopravvivenza principale. Rispetto al primo episodio, il dispositivo integra un microfono direzionale capace di rilevare la direzione e la distanza dei passi nemici attraverso pareti e vegetazione, consumando ulteriore carica delle batterie. L'orrore rurale tra campi di grano e baracche fatiscenti si alterna a frequenti e disturbanti allucinazioni ambientate in una scuola cattolica, legate ai traumi del passato del protagonista. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente tramite il client di Steam, garantendo il supporto a controller, risoluzioni elevate e salvataggi in cloud su PC Windows.