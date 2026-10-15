Netflix si prepara a licenziare 1.000 dipendenti per rimanere competitiva sul mercato

È in arrivo un' ondata di licenziamenti in Netflix , che taglierà circa 1.000 posti di lavoro. A confermarlo sono stati i portavoce della piattaforma ai colleghi di TechCrunch. Si tratta di una strategia volta a distribuire meglio le proprie risorse, con l'obiettivo di rimanere competitiva in un mercato sempre più complesso .

In arrivo nuovi licenziamenti

La notizia è stata inizialmente riportata dal Wall Street Journal, che ha citato una nota interna inviata ai dipendenti. Tuttavia, le informazioni sono state successivamente confermate a TechCrunch. Netflix si prepara infatti a licenziare circa il 6% del proprio organico, ovvero l'equivalente di circa 1.000 dipendenti appartenenti ai settori dedicati a tecnologia, risorse umane e ufficio legale. Ricordiamo che, in base al bilancio annuale presentato alla fine dello scorso anno, Netflix contava circa 16.000 dipendenti.

Netflix

Secondo quanto riportato, l'azienda continuerà a "investire in modo massiccio in aree ad alto impatto". L'obiettivo è migliorare il proprio servizio e distribuire al meglio le proprie risorse in modo strategico. "La nostra missione - intrattenere il mondo - è ambiziosa, e realizzarla ci impone di essere rigorosi nel definire le priorità relative al nostro personale e alle nostre risorse", ha riportato il Wall Street Journal, citando il promemoria inviato ai dipendenti dai co-amministratori delegati di Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters.