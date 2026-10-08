Prime Video resta davanti a Netflix nello streaming in Italia, ma di un solo punto, stando al report JustWatch

Prime Video conserva la prima posizione tra le piattaforme di streaming in abbonamento in Italia, ma Netflix resta a un solo punto di distanza. È quanto emerge dall'ultimo report di JustWatch , che ha analizzato l'interesse e l'engagement degli utenti verso i principali servizi di video streaming nel terzo trimestre del 2026, ossia nel periodo compreso tra luglio e settembre.

I dati nel dettaglio

Prime Video si ferma al 23% e Netflix al 22%: entrambe sono stabili rispetto al secondo trimestre, e il divario tra le due resta quindi invariato. Su base annua, però, il calo è identico per tutte e due: Prime Video scende dal 26% al 23%, Netflix dal 25% al 22%, con una perdita di tre punti percentuali ciascuna.

I dati elaborati da JustWatch

Al terzo posto si conferma Disney+, che con il 17% cede un punto rispetto al trimestre precedente e due rispetto al terzo trimestre del 2025, quando era al 19%. Segue NOW / Sky Go, che sale al 9%: più un punto sul trimestre e più tre punti sull'anno, dal 6% di un anno fa. È il movimento più marcato tra le grandi piattaforme.

La streaming chart

Apple TV+ arretra di un punto, al 7% (era all'8% nel 2025), mentre Paramount+ resta stabile al 6% e guadagna un punto su base annua. Infinity+ è ferma al 5%, sia sul trimestre sia sull'anno. HBO Max cresce di un punto, arrivando al 4%, anche se per questo servizio il confronto annuale non è disponibile. Chiudono TIMVision e discovery+, entrambe al 2%, e gli altri servizi aggregati, al 3%; tutti stabili sul trimestre. Per TIMVision manca il dato del 2025.

C'è da specificare che le quote di JustWatch non misurano gli abbonati ma l'interazione degli utenti sul sito e sulle app, ovvero le aggiunte alla watchlist, i click verso i servizi di streaming, l'uso dei filtri e i titoli segnati come "visti". Le percentuali sono arrotondate al punto intero e le variazioni inferiori a mezzo punto sono considerate stabili.