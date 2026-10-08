Puoi prenotare la Deluxe Edition per PS5 di Tomb Raider: Legacy of Atlantis direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Tomb Raider: Legacy of Atlantis al costo finale di 79,99€. Il gioco uscirà il 10 febbraio 2027. Puoi prenotare il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Tomb Raider: Legacy of Atlantis riporta Lara Croft in un'avventura attraverso luoghi straordinari e pericolosi, alla ricerca di antichi manufatti e segreti nascosti. Il viaggio conduce la protagonista dalle giungle del Perù alle rovine della Grecia, passando per i deserti dell'Egitto e arrivando infine su una misteriosa isola avvolta nel mito.