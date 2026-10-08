Puoi prenotare la Deluxe Edition per PS5 di Tomb Raider: Legacy of Atlantis direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Tomb Raider: Legacy of Atlantis al costo finale di 79,99€. Il gioco uscirà il 10 febbraio 2027. Puoi prenotare il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Tomb Raider: Legacy of Atlantis riporta Lara Croft in un'avventura attraverso luoghi straordinari e pericolosi, alla ricerca di antichi manufatti e segreti nascosti. Il viaggio conduce la protagonista dalle giungle del Perù alle rovine della Grecia, passando per i deserti dell'Egitto e arrivando infine su una misteriosa isola avvolta nel mito.
Ulteriori dettagli sul gioco
La Deluxe Edition include il gioco base, 48 ore di accesso anticipato, il PO Survivor Outfit, il Parisian Fugitive Outfit e un DLC Pack Storia con porzioni di storia aggiuntive che saranno pubblicate dopo il lancio. L'esplorazione richiede agilità e abilità per affrontare ambienti ricchi di pericoli.
Lara può sfruttare la propria forza, saltare, arrampicarsi e oscillare attraverso scenari estremi, utilizzando anche il suo immancabile rampino per superare gli ostacoli e raggiungere nuove aree. Non mancheranno gli scontri.
Lara potrà contare sulle iconiche doppie pistole e su un arsenale sbloccabile, combinando le proprie abilità acrobatiche con attacchi contro fauna selvaggia, mercenari e creature mitologiche.