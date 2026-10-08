Xbox crea XP: film, serie TV ed esperienze dal vivo per espandere i suoi franchise

L'annuncio è arrivato oggi, giovedì 8 ottobre 2026, da Matthew Ball, responsabile della strategia di Xbox. Il progetto riunisce attività finora distribuite tra diversi gruppi aziendali e punta a sfruttare la popolarità di franchise come Minecraft anche al di fuori dei giochi. A guidare la nuova struttura sarà Kayleen Walters, manager con una lunga esperienza nel settore dell'intrattenimento.

Xbox XP punta su cinema, merchandising ed eventi

Come spiegato da Asha Sharma, capo di Xbox, il nome XP richiama gli Experience Points, i punti esperienza tipici dei videogiochi, e identifica una divisione articolata in quattro aree. Xbox Pictures si occuperà di film, serie TV e altre forme di narrazione audiovisiva, con l'obiettivo di portare personaggi e ambientazioni videoludiche a un pubblico più ampio.

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Xbox Products lavorerà invece alla creazione di prodotti dedicati ai fan, dal merchandising agli articoli legati ai franchise. Xbox Places svilupperà eventi dal vivo, attrazioni, esperienze immersive e luoghi d'incontro per le community. Xbox Partnerships gestirà infine le collaborazioni con creator, marchi e comunità, comprese sponsorizzazioni e iniziative commerciali.

A dirigere XP sarà Kayleen Walters, che ha trascorso 13 anni in Lucasfilm lavorando sull'universo di Star Wars prima di entrare in Microsoft. Durante la sua esperienza alla guida di Mojang Studios ha contribuito a far crescere il business dei prodotti di consumo legati a Minecraft, arrivato a generare miliardi di dollari attraverso una rete di oltre 250 licenziatari. Walters ha inoltre ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva di A Minecraft Movie ed è coinvolta nel sequel.

Proprio Minecraft rappresenta uno degli esempi più evidenti della strategia che Microsoft intende applicare ad altri franchise. Secondo Matthew Ball, il gioco ha superato quota 425 milioni di copie vendute, rispetto ai 350 milioni precedentemente comunicati. Il successo cinematografico del film e l'espansione del marchio verso le attrazioni a tema mostrano come una proprietà videoludica possa generare ricavi e coinvolgimento anche attraverso attività esterne al gioco.

Il passaggio di Walters comporta anche un cambio al vertice di Mojang. Dal 19 ottobre, il ruolo di CEO dello studio e di Minecraft sarà affidato a Maria Angelidou-Smith, proveniente da Meta, dove ha seguito Facebook Groups e altri prodotti, e successivamente responsabile dei prodotti di Reddit. Sia Walters sia Angelidou-Smith riferiranno direttamente ad Asha Sharma, CEO di Xbox.

La creazione di XP arriva mentre Microsoft sta riorganizzando la propria divisione gaming, dopo accorpamenti tra studi e tagli al personale. L'azienda sostiene che lo sviluppo dei videogiochi resterà centrale per i suoi franchise, mentre la nuova struttura si concentrerà sulle opportunità esterne ai titoli stessi. Per ora non sono stati annunciati nuovi film, serie televisive o parchi a tema specifici: XP definisce quindi una nuova organizzazione e una direzione strategica, ma i prossimi progetti concreti devono ancora essere presentati.