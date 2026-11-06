Tomb Raider: Legacy of Atlantis non è solo per i fan, è stato reinventato per il pubblico moderno

Con l'annuncio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Crystal Dynamics si è posta un obiettivo di design ambizioso: reinterpretare l'avventura d'esordio di Lara Croft non solo per conquistare i veterani storici del franchise, ma anche per catturare il pubblico moderno e chi si è avvicinato al brand attraverso la serie animata di Netflix o la trilogia Survivor inaugurata nel 2013.
Collocato narrativamente sia come remake dell'originale sia come tassello volto a unificare le linee temporali della saga, il progetto solleva un interrogativo cruciale: come si bilanciano le aspettative dei puristi contrari a stravolgimenti radicali con le esigenze dei nuovi giocatori? A fare chiarezza sulla filosofia di sviluppo è stato Jeff Adams, Experience Director del gioco, intervenuto ai microfoni della testata MP1st.
I pilastri immutabili: enigmi, predatori e spettacolarità
Nel delineare l'identità dell'opera, Adams ha sottolineato come la reinterpretazione del debutto di Lara richieda il rispetto rigoroso di specifici elementi fondanti, validi ieri come oggi:
"Siamo estremamente grati a tutti i nostri fan, a prescindere da quale fase videoludica o prodotto del franchise li abbia fatti avvicinare a Tomb Raider."
"Se siete con noi fin dal 1996, siamo felici di avervi ancora al nostro fianco; se invece avete conosciuto Lara grazie alla serie animata di Netflix, benvenuti. Detto ciò, quando si ripensa un gioco ispirato all'avventura d'esordio, ci sono aspetti irrinunciabili affinché l'esperienza risulti riconoscibile: Lara deve attraversare ambienti pericolosi, affrontare enigmi stimolanti e combattere contro predatori alfa pronti a farne il loro prossimo pasto, il tutto incorniciato da un livello di spettacolarità che leghi insieme ogni cosa. Era vero nel 1996, lo è stato nel 2007 con Anniversary e lo sarà nel 2027."
A questo impianto tradizionale, il team di sviluppo ha scelto di affiancare sistemi di gioco contemporanei in grado di offrire maggiore libertà d'approccio: i giocatori potranno infatti intervenire sugli attributi e sui parametri di Lara per adattarli alle proprie preferenze di gioco, oltre a fare affidamento sulla creazione di potenziamenti temporanei utili per superare i passaggi più insidiosi.
Addio ai medikit nelle tombe: crafting, costumi storici e la visione per il 2027
Uno degli esempi più concreti di questo rinnovamento riguarda la gestione della salute e l'immersività del mondo di gioco. Come spiegato da Adams, la coerenza contestuale ha guidato la riscrittura di meccaniche storiche come la raccolta delle cure:
"La ricerca della massima immersione influenza aspetti chiave, come il modo in cui Lara si cura nei mondi perduti che esplora. Trovare un medikit non è sempre credibile quando si spalanca una tomba rimasta sigillata per migliaia di anni. Offrire a Lara la possibilità di fabbricare da sé gli oggetti curativi per proseguire il viaggio si sposa alla perfezione con il suo passato e con ciò che ha imparato a fare come avventuriera nella natura selvaggia."
Il risultato finale mira a fondere la cura visiva degli ambienti iconici su console moderne e PC - arricchiti da un vasto guardaroba di costumi storici da sbloccare - con la caratterizzazione più umana e la personalizzazione apprezzate nella trilogia Survivor. Un passaggio che, nelle intenzioni dello studio, trascende la semplice operazione nostalgia:
"Questo gioco non è pensato solo per i fan storici. Non è una semplice remaster e non è una mano di vernice fresca. Lo stiamo riproponendo a tutti i giocatori perché rappresenta un tassello essenziale della storia di Lara, nonché il primo passo concreto verso la prossima grande era di Tomb Raider."
Infine, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato a Tomb Raider: come 30 anni fa Lara Croft ha ridefinito il concetto di avventura.