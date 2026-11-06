Tomb Raider: Legacy of Atlantis non è solo per i fan, è stato reinventato per il pubblico moderno

Con l'annuncio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Crystal Dynamics si è posta un obiettivo di design ambizioso: reinterpretare l'avventura d'esordio di Lara Croft non solo per conquistare i veterani storici del franchise, ma anche per catturare il pubblico moderno e chi si è avvicinato al brand attraverso la serie animata di Netflix o la trilogia Survivor inaugurata nel 2013. Collocato narrativamente sia come remake dell'originale sia come tassello volto a unificare le linee temporali della saga, il progetto solleva un interrogativo cruciale: come si bilanciano le aspettative dei puristi contrari a stravolgimenti radicali con le esigenze dei nuovi giocatori? A fare chiarezza sulla filosofia di sviluppo è stato Jeff Adams, Experience Director del gioco, intervenuto ai microfoni della testata MP1st.

I pilastri immutabili: enigmi, predatori e spettacolarità Nel delineare l'identità dell'opera, Adams ha sottolineato come la reinterpretazione del debutto di Lara richieda il rispetto rigoroso di specifici elementi fondanti, validi ieri come oggi: "Siamo estremamente grati a tutti i nostri fan, a prescindere da quale fase videoludica o prodotto del franchise li abbia fatti avvicinare a Tomb Raider." "Se siete con noi fin dal 1996, siamo felici di avervi ancora al nostro fianco; se invece avete conosciuto Lara grazie alla serie animata di Netflix, benvenuti. Detto ciò, quando si ripensa un gioco ispirato all'avventura d'esordio, ci sono aspetti irrinunciabili affinché l'esperienza risulti riconoscibile: Lara deve attraversare ambienti pericolosi, affrontare enigmi stimolanti e combattere contro predatori alfa pronti a farne il loro prossimo pasto, il tutto incorniciato da un livello di spettacolarità che leghi insieme ogni cosa. Era vero nel 1996, lo è stato nel 2007 con Anniversary e lo sarà nel 2027." A questo impianto tradizionale, il team di sviluppo ha scelto di affiancare sistemi di gioco contemporanei in grado di offrire maggiore libertà d'approccio: i giocatori potranno infatti intervenire sugli attributi e sui parametri di Lara per adattarli alle proprie preferenze di gioco, oltre a fare affidamento sulla creazione di potenziamenti temporanei utili per superare i passaggi più insidiosi.