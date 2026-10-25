Quanto dura Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Crystal Dynamics offre una stima di ore per finire l'avventura

Rispondendo a una domanda sul tempo necessario per arrivare ai titoli di coda, Adams ha infatti spiegato che una partita tipica richiederà tra le 14 e le 16 ore , anche se il dato può variare in base allo stile di gioco di ciascun utente. Si tratta di una stima non molto lontana da quella indicata dal portale HowLongToBeat di 15 ore e 40 minuti per completare l'originale del 1996.

A pochi mesi dal lancio, Crystal Dynamics ha svelato quante ore saranno necessarie in media per arrivare ai titoli di coda di Tomb Raider: Legacy of Atlantis . Secondo gli sviluppatori, l'avventura offrirà una durata leggermente superiore a quella del gioco originale, introducendo nuove meccaniche e un mondo pensato per incoraggiare l'esplorazione.

Crystal Dynamics invita a dedicarsi all'esplorazione ed evitare gli spoiler

Secondo lo sviluppatore, però, concentrarsi esclusivamente sulla durata rischia di far perdere di vista uno degli aspetti più importanti dell'esperienza. Il team ha infatti progettato il mondo di gioco con l'obiettivo di stimolare la curiosità dei giocatori e spingerli ad allontanarsi dal percorso principale per scoprire segreti, dettagli ambientali e aree opzionali.

"Direi che ci aggiriamo sulle 14-16 ore di gioco, a seconda del proprio stile. Tuttavia, quando si affronta questo discorso, ci tengo sempre a dire una cosa: non abbiate fretta. Abbiamo progettato il mondo di gioco proprio per coinvolgervi e stuzzicare la vostra curiosità, spingendovi a esplorare; non c'è alcun bisogno di mettersi a controllare il cronometro".

"Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Immergetevi nell'atmosfera che il team audio ha saputo creare. Lasciate che quella sensazione di isolamento vi avvolga, e tenete a mente che è proprio questo a rendere Tomb Raider un titolo così speciale. Certo, capisco bene che viviamo in un mondo pieno di spoiler; perciò, il mio consiglio è magari di stare lontano dai social per un po' e di godervi il gioco. Ne varrà la pena."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Tomb Raider: Legacy of Atlantis sarà disponibile dal 12 febbraio 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.