PlayStation Store: da Pragmata a Resident Evil Requiem, visitiamo il Pianeta delle Offerte

Il Pianeta delle Offerte è tornato ad affacciarsi nei cieli del PlayStation Store , con una serie di offerte che promettono sconti fino al 75% su tantissimi giochi per PS5 e PS4 , incluse alcune delle uscite più recenti e interessanti: è il caso degli ultimi gioielli firmati Capcom, ma la lista abbraccia le esperienze più svariate.

Un horror straordinario diviso a metà , il gioco punta a miscelare l'approccio classico della saga con le sue ultime evoluzioni in prima persona , incarnando questa strategia nei due diversi protagonisti, Leon Kennedy e Grace Ashcroft, così da consegnarci un'avventura caratterizzata da paura e fughe disperate che si contrappongono a momenti action forse anche più sprezzanti del solito.

Disponibile al suo minimo storico su PS Store, 47,99€ anziché 59,99€, l'action di Capcom mette in campo diverse idee interessanti , fra cui un sistema di hacking condotto proprio da Diana che bisogna effettuare in tempo reale per disattivare gli scudi dei nemici e consentirci di danneggiarli con le nostre armi convenzionali: una soluzione che conferisce agli scontri un ritmo particolare e uno spessore sorprendente.

Si parla ormai da tempo di come Capcom sia riuscita negli ultimi anni a inanellare un successo dopo l'altro , alternando splendidi remake a capitoli inediti per i propri franchise di punta, ma togliendosi anche lo sfizio di lanciare giochi completamente inediti che pure sono stati accolti con grande entusiasmo, tanto dalla critica quanto dal pubblico.

Il sapore dell'avventura

Un convinto focus sulla narrazione, scenari ampi e suggestivi ma anche insidie a ogni angolo sono alcuni degli ingredienti tipici degli action adventure, che siano a base open world o meno, e sul Pianeta delle Offerte ne troviamo diversi a prezzi mai così convenienti... con anche alcune esclusive PlayStation che di solito non scendono mai sotto una certa cifra.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Primo sconto in assoluto per Resonance: A Plague Tale Legacy, con un -20% che porta il prezzo dell'affascinante prequel firmato Asobo Studio a 47,99€ anziché 59,99€ nel tentativo di convincere chi ha rimandato l'acquisto del gioco pur avendo apprezzato i primi due capitoli della saga, vale a dire A Plague Tale: Innocence e A Plague Tale: Requiem.

Sophia affronta alcuni nemici in Resonance: A Plague Tale Legacy

Le perplessità sono legittime, perché l'avventura con protagonista Sophia, ambientata quindici anni prima rispetto alla conclusione della storia di Amicia e Hugo, trasforma la serie in un action fatto di frenetici combattimenti con le spade, abbandonando le sequenze stealth, ma non gli enigmi ambientali da risolvere, per poi condire il tutto con un racconto anche stavolta intenso e coinvolgente.

Horizon Forbidden West

Lo sanno ormai anche i sassi che i giochi first party Sony per PS5 non si svalutano facilmente su PlayStation Store, dunque pensavamo fosse il caso di parlare nuovamente di Horizon Forbidden West perché l'action RPG di Guerrilla Games ha appena toccato il suo prezzo più basso di sempre: 26,99€ anziché 59,99€, grazie a una riduzione del 55%.

Aloy in Horizon Forbidden West

L'ultima avventura di Aloy nel mondo del futuro popolato dalle Macchine si distingue dal primo capitolo sotto diversi aspetti, dotando la protagonista di tante nuove abilità che le permettono stavolta anche di cavalcare creature volanti, nonché aggiungendo spessore al sistema di combattimento e arricchendo con tanti contenuti l'open world di questa maestosa esclusiva PlayStation.