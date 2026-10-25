PlayStation Store: da Pragmata a Resident Evil Requiem, visitiamo il Pianeta delle Offerte

Il Pianeta delle Offerte è tornato ad affacciarsi nei cieli del PlayStation Store, con una serie di offerte che promettono sconti fino al 75% su tantissimi giochi per PS5 e PS4, incluse alcune delle uscite più recenti e interessanti: è il caso degli ultimi gioielli firmati Capcom, ma la lista abbraccia le esperienze più svariate.
Troviamo infatti avventure come Resonance: A Plague Tale Legacy o l'ormai classico Horizon Forbidden West, disponibile al suo prezzo più basso di sempre; oppure horror carichi di tensione come Directive 8020 e Reanimal, il nuovo progetto degli autori di Little Nightmares. Le promozioni termineranno il 4 novembre, dunque c'è tempo: ecco i nostri suggerimenti.
Le perle di Capcom
Si parla ormai da tempo di come Capcom sia riuscita negli ultimi anni a inanellare un successo dopo l'altro, alternando splendidi remake a capitoli inediti per i propri franchise di punta, ma togliendosi anche lo sfizio di lanciare giochi completamente inediti che pure sono stati accolti con grande entusiasmo, tanto dalla critica quanto dal pubblico.
Pragmata
Risponde proprio a questa descrizione Pragmata: un bel videogioco, come quelli di una volta, che ci catapulta su di una struttura di ricerca lunare finita nel caos quando i suoi sistemi di difesa impazziscono, attaccando gli esseri umani. Un agente inviato per controllare la situazione, Hugh Williams, si ritrova separato dalla sua squadra ma incontra la piccola Diana, una bambina androide destinata a diventare la sua principale alleata.
Disponibile al suo minimo storico su PS Store, 47,99€ anziché 59,99€, l'action di Capcom mette in campo diverse idee interessanti, fra cui un sistema di hacking condotto proprio da Diana che bisogna effettuare in tempo reale per disattivare gli scudi dei nemici e consentirci di danneggiarli con le nostre armi convenzionali: una soluzione che conferisce agli scontri un ritmo particolare e uno spessore sorprendente.
Resident Evil Requiem
Parlare di Capcom senza citare Resident Evil avrebbe poco senso, a maggior ragione quando le offerte del PlayStation Store portano Resident Evil Requiem a toccare di nuovo il suo prezzo più basso di sempre, 49,59€ anziché 79,99€: un risparmio del 38% che rende senz'altro più accessibile un'esperienza dai valori produttivi incredibili.
Un horror straordinario diviso a metà, il gioco punta a miscelare l'approccio classico della saga con le sue ultime evoluzioni in prima persona, incarnando questa strategia nei due diversi protagonisti, Leon Kennedy e Grace Ashcroft, così da consegnarci un'avventura caratterizzata da paura e fughe disperate che si contrappongono a momenti action forse anche più sprezzanti del solito.
Il sapore dell'avventura
Un convinto focus sulla narrazione, scenari ampi e suggestivi ma anche insidie a ogni angolo sono alcuni degli ingredienti tipici degli action adventure, che siano a base open world o meno, e sul Pianeta delle Offerte ne troviamo diversi a prezzi mai così convenienti... con anche alcune esclusive PlayStation che di solito non scendono mai sotto una certa cifra.
Resonance: A Plague Tale Legacy
Primo sconto in assoluto per Resonance: A Plague Tale Legacy, con un -20% che porta il prezzo dell'affascinante prequel firmato Asobo Studio a 47,99€ anziché 59,99€ nel tentativo di convincere chi ha rimandato l'acquisto del gioco pur avendo apprezzato i primi due capitoli della saga, vale a dire A Plague Tale: Innocence e A Plague Tale: Requiem.
Le perplessità sono legittime, perché l'avventura con protagonista Sophia, ambientata quindici anni prima rispetto alla conclusione della storia di Amicia e Hugo, trasforma la serie in un action fatto di frenetici combattimenti con le spade, abbandonando le sequenze stealth, ma non gli enigmi ambientali da risolvere, per poi condire il tutto con un racconto anche stavolta intenso e coinvolgente.
Horizon Forbidden West
Lo sanno ormai anche i sassi che i giochi first party Sony per PS5 non si svalutano facilmente su PlayStation Store, dunque pensavamo fosse il caso di parlare nuovamente di Horizon Forbidden West perché l'action RPG di Guerrilla Games ha appena toccato il suo prezzo più basso di sempre: 26,99€ anziché 59,99€, grazie a una riduzione del 55%.
L'ultima avventura di Aloy nel mondo del futuro popolato dalle Macchine si distingue dal primo capitolo sotto diversi aspetti, dotando la protagonista di tante nuove abilità che le permettono stavolta anche di cavalcare creature volanti, nonché aggiungendo spessore al sistema di combattimento e arricchendo con tanti contenuti l'open world di questa maestosa esclusiva PlayStation.
Diversi tipi di orrore
Quello dell'orrore è un filone estremamente ben rappresentato in ambito videoludico, tanto da vantare ormai numerose sfaccettature, interpretazioni differenti, atmosfere più o meno tese o disturbanti. In questo caso abbiamo scelto due produzioni per molti versi agli antipodi ma accomunate da un elemento chiave: entrambe sono disponibili al prezzo più basso finora.
Directive 8020
Directive 8020 ci porta in un futuro in cui l'umanità deve trovare una nuova casa per poter sopravvivere e la risposta sembra arrivare da un pianeta che si trova a dodici anni luce di distanza. Una nave viene inviata per verificare le condizioni di questo mondo alieno, ma un incidente imprevisto trasforma il viaggio in un vero e proprio incubo.
A bordo della Cassiopea è infatti salita una forma di vita capace di assumere le sembianze delle proprie vittime, che comincia a eliminare i membri dell'equipaggio uno a uno, creando sospetti fra i superstiti e mettendo in scena situazioni imprevedibili nel tentativo di ricreare una formula consolidata per il nuovo videogioco dagli autori di Until Dawn. Il prezzo? 33,49€ anziché 49,99€.
Reanimal
Realizzato dai creatori di Little Nightmares, Reanimal non è mai stato così conveniente su PlayStation Store: il titolo di Tarsier Studios può essere vostro per 29,99€ anziché 39,99€ grazie a uno sconto del 25%; e se apprezzate questo tipo di approccio all'horror, fatto di luoghi inquietanti ed enigmi da risolvere, ne vale senz'altro la pena.
Al centro della storia ci sono due ragazzini, un fratello e una sorella, che devono riuscire a superare un territorio ostile nel tentativo di ritrovare i propri amici scomparsi. L'impresa tuttavia non è facile, anzi: ogni ambiente appare impregnato di un'atmosfera opprimente, che contribuisce a disegnare un immaginario mai così cupo. Per fortuna avremo modo di affrontare tutto questo insieme a un amico grazie alla modalità cooperativa.