Il film di Elden Ring avrebbe un budget di 200 milioni di dollari, ben al di sopra di qualsiasi produzione A24

Il dato assume un peso ancora maggiore se confrontato con il passato di A24. Fino a oggi, il record apparteneva a Marty Supreme , film con Timothée Chalamet (Dune, A Complete Unknown) che avrebbe richiesto un investimento di circa 70 milioni di dollari . Prima ancora, Civil War dello stesso Garland era stato indicato come uno dei progetti più costosi della compagnia con un budget di circa 50 milioni. In altre parole, Elden Ring costerebbe quasi tre volte più del precedente primato della casa di produzione.

Le nuove indiscrezioni arrivano da una fonte citata dal Wall Street Journal e dipingono un progetto di dimensioni molto più ambiziose rispetto a quanto ipotizzato in passato. Con una spesa stimata di quasi 200 milioni di dollari, l'adattamento cinematografico del GDR di FromSoftware si collocherebbe infatti nella stessa fascia di alcune grandi produzioni hollywoodiane, avvicinandosi a blockbuster come Spider-Man: No Way Home e Jurassic World Rebirth .

Secondo un report del Wall Street Journal, il film live action di Elden Ring diretto da Alex Garland avrebbe raggiunto un budget vicino ai 200 milioni di dollari . Se la cifra fosse confermata, si tratterebbe non solo della produzione più costosa nella storia di A24 , ma anche di un investimento senza precedenti per una compagnia tradizionalmente associata a film d'autore realizzati con budget ben più contenuti.

Ricreare l'Interregno di Elden Ring ha costi elevati?

Non è ancora chiaro cosa stia spingendo così in alto i costi della pellicola. Una possibile spiegazione potrebbe essere legata alla ricostruzione dell'immaginario creato da FromSoftware e George R. R. Martin, un mondo fantasy vastissimo e caratterizzato da scenari monumentali, creature gigantesche e numerose sequenze ricche di effetti speciali.

A contribuire alla spesa potrebbe esserci anche il cast annunciato nei mesi scorsi. Tra i nomi confermati figurano Kit Connor (Heartstopper, Warfare), Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War), Nick Offerman (The Last of Us, Parks and Recreation) e Havana Rose Liu (Bottoms, Tuner), oltre ad altri interpreti che prenderanno parte alla trasposizione.

Alcune fotografie dal set emerse online hanno inoltre mostrato ricostruzioni apparentemente fedeli di luoghi iconici del videogioco, suggerendo una notevole attenzione alla componente scenografica. Tutti elementi che potrebbero aver contribuito ad alzare sensibilmente i costi di produzione rispetto agli standard a cui A24 ha abituato il pubblico.

Annunciato ufficialmente nel maggio 2025, il film di Elden Ring ha concluso le riprese nel luglio di quest'anno ed è attualmente previsto nelle sale per il 3 marzo 2028. Al momento non sono stati pubblicati trailer o immagini ufficiali.