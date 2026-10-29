Il film di Elden Ring potrebbe durare oltre tre ore, secondo le prime indiscrezioni

Uno dei problemi principali dell' adattamento cinematografico di Elden Ring sarà riuscire a condensare in un unico film un universo narrativo che può richiedere decine, se non centinaia, di ore per essere esplorato completamente. Il gioco di FromSoftware offre infatti numerose aree, personaggi, boss e vicende secondarie, senza contare l'espansione Shadow of the Erdtree . Secondo nuove indiscrezioni riportate da Deadline , la sceneggiatura sarebbe stata completata e potrebbe essere particolarmente lunga, tanto da suggerire una durata superiore alle tre ore .

Un approccio insolito

Stando a quanto riferito dalla testata, A24 starebbe adottando un approccio insolito per presentare il progetto ai potenziali acquirenti internazionali. "In quello che sembra essere un primato per il settore, A24 sta mandando membri del proprio team direttamente dagli acquirenti internazionali, affinché possano leggere la sceneggiatura alla presenza di un rappresentante della società", si legge nel resoconto.

L'aspetto più interessante riguarda proprio le dimensioni del copione. Secondo le informazioni raccolte da Deadline, "è una lettura lunga: ci risulta che raggiunga almeno 180 pagine, comprese i riferimenti visivi, il che lascia supporre che il film potrebbe avvicinarsi alle tre ore".

Nel cinema esiste una regola empirica secondo cui una pagina di sceneggiatura corrisponde, indicativamente, a un minuto di durata sullo schermo. Si tratta, tuttavia, di una stima che varia in base alla quantità di dialoghi, alle descrizioni delle scene e al tempo necessario per rappresentare determinate sequenze. Per questo motivo, le 180 pagine non garantiscono una durata precisa, ma suggeriscono che sarà un film molto lungo. Inoltre, non è detto che sia la sceneggiatura definitiva, che potrebbe essere più lunga o più corta.

La sfida per gli autori sarà stabilire quali elementi dell'opera originale mantenere e quali sacrificare. Elden Ring presenta una quantità considerevole di eventi e avversari. Riprodurre ogni combattimento e ogni passaggio della storia richiederebbe un formato molto più esteso, come una serie televisiva articolata in numerosi episodi. Anche con una durata superiore alle tre ore, il film dovrà quindi selezionare con attenzione i contenuti da portare sul grande schermo.

L'ambizione del progetto emerge anche dalle indiscrezioni sul budget, che si avvicinerebbe ai 200 milioni di dollari. Se confermata, la cifra renderebbe il film di Elden Ring la produzione più costosa mai realizzata da A24, una scelta significativa per una società che si è distinta soprattutto per il cinema indipendente e per produzioni spesso lontane dai budget dei grandi blockbuster.