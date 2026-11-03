Elden Ring Shadow of the Erdtree per PS5 costa 40 € in meno su Amazon

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Un'espansione da recuperare

Come anticipato, si tratta del gioco base con l'espansione Shadow of the Erdtree. In quest'ultima vestirai i panni di un Senzaluce, un guerriero che potrai personalizzare, provando armi, equipaggiamenti e abilità non presenti nella versione base, oltre a nuovi nemici e boss. Se quindi non hai ancora recuperato Elden Ring, è l'occasione perfetta per farlo. Si tratta di un titolo perfetto per gli appassionati dei souls, con un level design eccelso, contenuti di alta qualità e innumerevoli approcci agli scontri.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree introduce nuovi boss

A contribuire è il mondo affascinante e ricco di mistero. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Elden Ring e le nostre impressioni su Shadow of the Erdtree. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.