Call of Duty: Warzone introduce il meteo variabile con la Stagione 1 di Modern Warfare 4

Una delle novità più attese e richieste dalla community sta finalmente per approdare sul campo di battaglia. Con il rilascio dell'aggiornamento dedicato alla Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto per questa settimana, il team di Raven Software si prepara a rinnovare in modo profondo l'esperienza di Call of Duty: Warzone, allineandone meccaniche e atmosfera al tono introdotto dal capitolo principale il mese scorso.

Tra le innovazioni di maggior rilievo spicca l'implementazione di un inedito sistema meteorologico, pensato per spezzare una staticità visiva e strutturale che accompagnava le ambientazioni da ormai sei anni.