Sony sta invitando gli utenti in USA a rivendere le proprie PS5 inutilizzate

La crisi dei chip sta colpendo l'industria videoludica e un effetto di questa sembra essere la richiesta sempre più diffusa di console usate anche da parte degli stessi produttori: secondo varie segnalazioni, Sony sta invitando gli utenti USA a rivendere le proprie PS5 inutilizzate per ottenere in cambio 400$.

Email del genere sono piuttosto comuni da parte di catene di rivenditori o simili, nel caso in cui si faccia parte di newsletter o si sia iscritti a qualche programma di fidelizzazione, ma è alquanto inedito vederle arrivare direttamente da un produttore come Sony, e dimostra un certo cambiamento nell'ambiente.

In maniera simile, qualche giorno fa erano emerse altre segnalazioni su email inviate da Microsoft che chiedeva agli utenti con Xbox inutilizzate di rivenderle, sebbene in quel caso la procedura passasse attraverso una collaborazione con Best Buy, mentre in questo caso l'operazione sembra sia gestita direttamente da Sony.