PS5 riceve un nuovo aggiornamento firmware a sorpresa: colpisce il jailbreak in vista di GTA 6?

La console ha ricevuto l'update alla versione 26.07-14.20.00 , la cui spiegazione è decisamente vaga, come spesso accade: in questo caso si parla di "aggiustamenti alla sicurezza del software di sistema", definizione spesso utilizzata per correzioni interne al firmware che non hanno particolari ripercussioni nell'utilizzo standard di PS5.

Sony ha pubblicato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per PS5 che non sembra avere effetti particolarmente visibili ma che viene naturale pensare come in diretto collegamento con un incremento della sicurezza , in vista soprattutto dell' uscita di GTA 6 e della diffusione del jailbreak .

Tempismo sospetto

Ci troviamo infatti a pochi giorni di distanza dall'uscita di GTA 6, e la teoria più accreditata è che questo aggiornamento di sistema di PS5 sia indirizzato proprio a tagliare fuori le console con jailbreak dall'utilizzo del nuovo super blockbuster da parte di Rockstar Games.

Come abbiamo visto, il fenomeno del jailbreak si sta diffondendo a macchia d'olio, consentendo utilizzi peculiari di PS5 che arrivano addirittura all'uso di una sorta di PlayStation Store alternativo e gratuito, tanto per fare un esempio delle evoluzioni a cui stiamo assistendo in tale ambito.

L'arma più efficace in mano a Sony per contrastare questa tendenza sono gli aggiornamenti di sistema, anche se la scena hacking si è ormai evoluta e diffusa a dismisura anche grazie all'utilizzo dell'IA e risulta sempre più difficile da contrastare.

È altamente probabile che anche questo recente update 26.07-14.20.00 sia costruito proprio per porre alcune chiusure nelle falle di sistema e bloccare l'avanzata del jailbreak, nella fattispecie per impedire alle console su cui è stato effettuato l'hack di utilizzare GTA 6, vista l'importanza ricoperta dal gioco in questione.

Si tratta comunque di supposizioni, per il momento la certezza è che PS5 ha un nuovo aggiornamento al firmware disponibile, in attesa di eventuali informazioni aggiuntive sulle caratteristiche di questo update, al momento riservato a misteriosi aggiustamenti alla sicurezza.