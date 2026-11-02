Football Manager 27 in super sconto su Instant Gaming, e fino a domani lo giochi gratis!

In vista dell'uscita imminente prevista tra soli 8 giorni, Football Manager 27 per PC e Mac è disponibile in prevendita su Instant Gaming con un super sconto. La piattaforma espone uno sconto del 41% a schermo rispetto ai consueti 60 euro di listino, indicando una cifra netta di 35,49 euro. Calcolando l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, la spesa al momento del saldo equivale a 43,30 euro. Il confronto con il prezzo base conferma uno sconto reale di quasi il 28%, traducendosi in un risparmio effettivo di 16,70 euro sul valore di listino. Lo store include inoltre la garanzia di pre-ordine con rimborso automatico della differenza qualora il prezzo dovesse calare ulteriormente prima del giorno d'uscita. Potete fare riferimento al box o al link qui per prenotare subito la vostra copia e ricevere la chiave per il day one. Non dimenticate poi la promozione di SEGA, che permette di giocare a FM27 gratis ancora per qualche ora.
Tattiche maniacali, scouting globale e motore di gioco: cosa vi aspetta in Football Manager 27
Sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da SEGA, il nuovo capitolo punta a ridefinire gli standard della simulazione manageriale sportiva. Nei panni del capo allenatore avrete il pieno controllo del club, dalle serie minori fino ai palcoscenici continentali più prestigiosi: dovrete gestire il mercato trasferimenti, scovare i migliori giovani talenti attraverso una rete globale di osservatori, negoziare i contratti e mantenere alta l'armonia all'interno dello spogliatoio gestendo le gerarchie di squadra e i colloqui individuali.
Il fulcro dell'esperienza tattica si amplia con una gestione ancor più raffinata delle istruzioni con e senza palla, delle rotazioni posizionali e della preparazione atletica per prevenire gli infortuni nel corso della stagione. Le giornate di campionato prendono vita attraverso un match engine tridimensionale evoluto, con animazioni fluide e una resa grafica più dettagliata di stadi, condizioni meteorologiche e reazioni dei giocatori a bordo campo. La chiave digitale acquistata sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam al momento del lancio, garantendo la piena compatibilità multipiattaforma sia per PC Windows sia per sistemi Mac, con salvataggi sincronizzati su Steam Cloud.