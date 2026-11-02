Football Manager 27 in super sconto su Instant Gaming, e fino a domani lo giochi gratis!

In vista dell'uscita imminente prevista tra soli 8 giorni, Football Manager 27 per PC e Mac è disponibile in prevendita su Instant Gaming con un super sconto. La piattaforma espone uno sconto del 41% a schermo rispetto ai consueti 60 euro di listino, indicando una cifra netta di 35,49 euro. Calcolando l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, la spesa al momento del saldo equivale a 43,30 euro. Il confronto con il prezzo base conferma uno sconto reale di quasi il 28%, traducendosi in un risparmio effettivo di 16,70 euro sul valore di listino. Lo store include inoltre la garanzia di pre-ordine con rimborso automatico della differenza qualora il prezzo dovesse calare ulteriormente prima del giorno d'uscita. Potete fare riferimento al box o al link qui per prenotare subito la vostra copia e ricevere la chiave per il day one. Non dimenticate poi la promozione di SEGA, che permette di giocare a FM27 gratis ancora per qualche ora.