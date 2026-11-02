Spotify Premium potrebbe introdurre un nuovo servizio a pagamento basato sull'IA

Secondo alcune indiscrezioni, Spotify starebbe lavorando a un nuovo servizio basato sull'intelligenza artificiale, pensato per offrire agli utenti strumenti aggiuntivi per creare remix e cover musicali. La novità potrebbe essere proposta come un'opzione a pagamento separata dall'abbonamento Premium, con un costo aggiuntivo stimato tra i 4 e i 5 dollari al mese. Non si tratterebbe quindi di un aumento del prezzo del normale abbonamento, ma di un servizio facoltativo per chi vorrà sfruttare queste nuove funzionalità. Per il momento non ci sono conferme ufficiali e resta da capire se il progetto arriverà effettivamente sul mercato e quali saranno i costi per gli utenti italiani.

Remix e cover con l’IA Le informazioni sono state riportate dal Financial Times. Spotify starebbe sviluppando un nuovo servizio che permetterebbe agli abbonati di sfruttare l'intelligenza artificiale per creare remix e cover di brani già esistenti. Il debutto sarebbe previsto per il primo trimestre del 2027, con una possibile presentazione a febbraio in occasione dei Grammy Awards. È importante sottolineare che, almeno secondo le indiscrezioni attuali, il prezzo dell'abbonamento Premium non dovrebbe subire variazioni. La nuova funzione di Spotify permetterà di creare cover con l'IA La novità verrebbe infatti proposta come un servizio aggiuntivo facoltativo, con un costo stimato tra i 4 e i 5 dollari al mese da sommare al normale abbonamento. Chi non fosse interessato alle nuove funzionalità potrebbe quindi continuare a utilizzare Spotify Premium senza alcuna spesa aggiuntiva. Resta da capire quale sarà l'effettivo interesse degli utenti: secondo l'analista Ian Moore, entro la fine del 2028 il servizio potrebbe attirare tra il 7% e l'8% degli abbonati statunitensi.