Per questa recensione abbiamo affrontato tre stagioni alla guida del Manchester City , affiancando alla carriera con il club inglese anche un'esperienza da commissario tecnico di una nazionale e una stagione nella Serie C italiana con il Treviso e una con la Serie A Femminile con la Lazio. Un insieme di situazioni differenti, utile per valutare tanto la gestione di una società con grandi risorse quanto quella di una realtà che richiede un approccio inevitabilmente diverso. Il risultato è quello di un capitolo che compie passi avanti validi rispetto al passato recente , recuperando parte dell'identità che sembrava essersi smarrita. Non tutto, però, funziona ancora come dovrebbe, e alcune delle criticità più evidenti finiscono per emergere proprio quando le nuove meccaniche iniziano a mostrare il loro potenziale.

Football Manager 27 arriva quindi con un compito tutt'altro che semplice: dimostrare che il nuovo corso può funzionare e, soprattutto, che le modifiche apportate alla struttura del gioco non hanno compromesso ciò che rende Football Manager un'esperienza così particolare. Introdurre nuove funzionalità o migliorare la presentazione delle partite è solo l'inizio, ma il cuore della serie rimane la possibilità di controllare una squadra in ogni suo aspetto, costruendo un progetto tecnico destinato a evolversi nel corso delle stagioni.

Dopo un periodo particolarmente complicato, Football Manager aveva bisogno soprattutto di ritrovare una direzione. Il passaggio al motore Unity e le difficoltà incontrate con Football Manager 26 avevano lasciato più di qualche dubbio sul futuro della serie, soprattutto tra gli appassionati che continuavano a considerare Football Manager 2024 uno dei punti più alti raggiunti dal gestionale di Sports Interactive.

Un'interfaccia che cerca ancora il proprio equilibrio

Uno degli aspetti su cui Sports Interactive è intervenuta maggiormente è l'interfaccia. Dopo le numerose critiche rivolte a Football Manager 26, gli sviluppatori hanno rivisto la navigazione e l'organizzazione di diverse schermate, cercando di rendere più immediato l'accesso alle informazioni necessarie per gestire una squadra.

Il lavoro sull'interfaccia si accompagna anche a un ulteriore ampliamento delle possibilità di personalizzazione del proprio allenatore. Dopo il profondo rinnovamento introdotto con Football Manager 26, Sports Interactive è intervenuta soprattutto sull'aspetto estetico del personaggio, introducendo nuove opzioni per corporatura, lineamenti del viso, tonalità della pelle, capelli e barba. A queste si aggiunge una maggiore varietà di indumenti e accessori, tra cui cappelli, sciarpe e guanti, oltre al ritorno del selettore personalizzato dei colori e alla possibilità di indicare fino a quattro squadre del cuore. La creazione del proprio alter ego risulta quindi più completa e flessibile, anche se rimane un elemento secondario rispetto alle meccaniche gestionali vere e proprie.

Particolarmente interessante è anche l'attenzione rivolta all'accessibilità e alla rappresentazione dei personaggi. Football Manager 27 permette infatti di creare un allenatore che utilizza una sedia a rotelle motorizzata, una scelta che viene mantenuta anche nelle sequenze a bordo campo e durante le celebrazioni dei trofei, con podi adattati per l'occasione. Gli sviluppatori hanno inoltre migliorato l'aspetto dei Newgen, i calciatori generati nel corso delle stagioni, intervenendo su capelli, pelle, espressioni facciali e postura per renderli maggiormente riconoscibili.

I miglioramenti ci sono e sarebbe sbagliato ignorarli: la struttura generale appare più ragionata, alcune operazioni risultano più semplici e la navigazione superiore permette di raggiungere le principali aree gestionali senza dover continuamente ricostruire il percorso tra i menu. È evidente il tentativo di restituire una certa familiarità a un'interfaccia che, nel capitolo precedente, aveva finito per complicare anche attività relativamente semplici.

L'interfaccia di gioco delle giornate

Questo non significa, però, che il problema sia stato completamente risolto. Orientarsi tra le numerose schermate richiede ancora tempo, soprattutto nelle prime ore, e la distribuzione delle informazioni non sempre segue una logica immediata. Football Manager è per sua natura un gioco complesso, ma esiste una differenza importante tra la profondità di un sistema gestionale e la difficoltà di raggiungere gli strumenti necessari per utilizzarlo.

Il confronto con Football Manager 2024 rimane inevitabile: il capitolo del 2023 aveva raggiunto un equilibrio particolarmente efficace tra quantità di informazioni, personalizzazione e velocità di consultazione. Football Manager 27 recupera terreno rispetto al suo predecessore, ma non riesce ancora a restituire la stessa naturalezza nelle operazioni quotidiane. È una differenza che pesa soprattutto durante le carriere più lunghe, quando alcune attività vengono ripetute decine di volte. Durante le tre stagioni trascorse al Manchester City abbiamo avvertito soprattutto questo limite: operazioni che dovrebbero richiedere pochi secondi finiscono per diventare macchinose quando bisogna ripeterle continuamente, tra una partita e l'altra.

D'altra parte, il sistema di consigli dello staff e le possibilità di delegare determinate responsabilità aiutano a rendere più accessibile l'esperienza. Chi si avvicina alla serie per la prima volta può trovare un supporto utile per comprendere la gestione di allenamenti, mercato e preparazione delle partite. Il problema è che un'interfaccia più accessibile non è necessariamente più efficiente per chi preferisce controllare direttamente ogni aspetto del proprio club.

Il database giocatori

La sensazione complessiva è quella di un lavoro ancora in corso. La direzione è migliore, ma Sports Interactive deve continuare a intervenire sull'organizzazione delle informazioni e sulla rapidità delle operazioni, senza confondere la semplificazione visiva con quella delle procedure.