Un sondaggio su GTA 6 svela la follia dell'hype: c'è chi rinuncerebbe agli animali domestici e all'intimità coi partner

A poche settimane dall'uscita di Grand Theft Auto 6, fissata per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S, l'attesa per quello che si preannuncia come uno dei più imponenti fenomeni della cultura pop ha raggiunto livelli di eccitazione senza precedenti.
Tra un budget faraonico accompagnato da una campagna di marketing che ha letteralmente invaso Miami con i marchi di Vice City in collaborazione con i Miami Heat, e fan che sono arrivati persino ad accamparsi all'esterno dei quartier generali di Rockstar Games monitorando veicoli, rumori e livelli di ossigeno pur di intercettare indiscrezioni prima del debutto su Netflix, un nuovo sondaggio rivela fino a che punto la community sia disposta a spingersi pur di mettere le mani sul gioco in anticipo.
L'indagine, condotta dalla società Unwind Media su un campione di 1.347 videogiocatori americani, ha messo in luce una serie di risposte sorprendenti, evidenziando sacrifici che toccano la sfera affettiva e personale pur di ottenere l'accesso al titolo con soli sette giorni di anticipo.
Animali domestici e intimità: i sacrifici dei fan per una settimana di anticipo
Dalla ricerca emergono scelte al limite del paradossale pur di poter esplorare lo Stato di Leonida prima del day one. Il 7% degli intervistati totali ha dichiarato che sarebbe disposto ad affidare altrove o rinunciare al proprio animale domestico per un intero mese in cambio dell'opportunità di giocare a GTA 6 una settimana prima rispetto al lancio globale. Il dato raddoppia all'interno della fascia di utenti più coinvolti: tra chi ha già effettuato il pre-order, ben il 13% accetterebbe di separarsi dal proprio animale domestico per lo stesso vantaggio.
Il 21% del campione complessivo (più di un videogiocatore su cinque) si è detto pronto a rinunciare all'intimità con il partner pur di accedere anticipatamente all'opera. Nel dettaglio, le donne si sono mostrate persino più propense degli uomini a questo compromesso, con il 25% di risposte affermative a fronte del 19% registrato tra i giocatori maschi.
Coppie criminali e meccaniche di relazione: il crimine virtuale vissuto a due
Accanto a queste risposte estreme, il report evidenzia tuttavia anche risvolti decisamente positivi legati alla condivisione dell'esperienza di gioco all'interno delle mura domestiche. Oltre la metà dei partecipanti, pari al 53%, ha espresso la volontà di vivere l'esperienza di GTA 6 insieme alla propria dolce metà, considerandola un'ottima attività da condividere con il proprio partner. Anche in questo caso l'entusiasmo femminile svetta: il 71% delle giocatrici si dice pronta ed entusiasta di rapinare negozi e market virtuali insieme alla persona amata, contro il 39% degli intervistati di sesso maschile.
Il sondaggio ha inoltre smorzato le polemiche circolate di recente sui social network, dove alcuni utenti ritenevano che le inedite meccaniche relazionali introdotte nel titolo potessero configurarsi come una sorta di "tradimento" virtuale. L'indagine evidenzia come si tratti di un timore marginale, condiviso da appena l'8% dei partecipanti.
Non resta ora che attendere il 19 novembre per scoprire se l'accoglienza al lancio confermerà l'incredibile impatto sociale anticipato da questi numeri. Ricordiamo infine che GTA 6 costa 100$ ma fa risparmiare 5000$ tenendovi in casa, secondo il video virale di un milionario.