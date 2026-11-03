Un sondaggio su GTA 6 svela la follia dell'hype: c'è chi rinuncerebbe agli animali domestici e all'intimità coi partner

A poche settimane dall'uscita di Grand Theft Auto 6, fissata per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S, l'attesa per quello che si preannuncia come uno dei più imponenti fenomeni della cultura pop ha raggiunto livelli di eccitazione senza precedenti.

Tra un budget faraonico accompagnato da una campagna di marketing che ha letteralmente invaso Miami con i marchi di Vice City in collaborazione con i Miami Heat, e fan che sono arrivati persino ad accamparsi all'esterno dei quartier generali di Rockstar Games monitorando veicoli, rumori e livelli di ossigeno pur di intercettare indiscrezioni prima del debutto su Netflix, un nuovo sondaggio rivela fino a che punto la community sia disposta a spingersi pur di mettere le mani sul gioco in anticipo.

L'indagine, condotta dalla società Unwind Media su un campione di 1.347 videogiocatori americani, ha messo in luce una serie di risposte sorprendenti, evidenziando sacrifici che toccano la sfera affettiva e personale pur di ottenere l'accesso al titolo con soli sette giorni di anticipo.