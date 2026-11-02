La relazione tra Jason e Lucia in GTA 6 non sarà obbligatoria: potrete anche farli lasciare

Sappiamo già che il rapporto tra Jason e Lucia avrà un ruolo centrale in GTA 6, soprattutto dal punto di vista narrativo. I due protagonisti saranno infatti una squadra, due complici pronti a fare affidamento l'uno sull'altra e a coprirsi le spalle in ogni situazione. Tuttavia, il loro legame potrà andare anche oltre la semplice collaborazione: chi lo desidera avrà la possibilità di coltivare una vera e propria relazione sentimentale , facendola evolvere in base ai comportamenti e alle scelte compiute nel corso dell'avventura.

Libertà di scelta

GTA 6 non dovrà necessariamente essere vissuto come una storia romantica: Rockstar lascerà infatti ai giocatori ampia libertà di scelta anche sotto questo aspetto. Jason e Lucia sono i protagonisti dell'avventura e, considerando il loro legame, un intreccio sentimentale potrebbe sembrare quasi inevitabile. In realtà, sarete voi a stabilire che direzione prenderà il loro rapporto. I due potranno limitarsi a essere complici e alleati, diventare una coppia a tutti gli effetti oppure intraprendere una relazione destinata a concludersi con una separazione.

Il rapporto tra Jason e Lucia in GTA 6 non è scontato

Nelle fasi iniziali, il gioco partirà da una situazione in cui entrambi desiderano stare insieme e concedere un'altra possibilità al loro legame, ma con il progredire dell'avventura spetterà a voi decidere come far evolvere le cose. A confermarlo è stato Rob Nelson, responsabile dello sviluppo presso Rockstar North, nel corso di un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di Edge Magazine.

Jason e Lucia in GTA 6: complici, amanti o amici?

"All'inizio li facciamo partire con il desiderio di stare insieme e di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Tuttavia, man mano che il gioco va avanti, sta a voi decidere se mantenerla o perderla", ha spiegato. Un esempio interessante è Red Dead Redemption 2: secondo lo sviluppatore, anche in quel caso Rockstar aveva cercato di dare maggiore profondità all'esperienza, mettendo i giocatori di fronte a scelte capaci di riflettere la loro personalità. In un mondo di gioco sempre più vasto e caratterizzato da un'eccessiva disponibilità di denaro, il team voleva far emergere il conflitto interiore di Arthur Morgan, diviso tra egoismo e altruismo, lasciando ai giocatori la libertà di decidere come comportarsi e come spendere i propri soldi.

Un approccio che Rockstar intende riproporre anche in GTA 6, applicandolo questa volta al rapporto tra Jason e Lucia. Le decisioni prese durante l'avventura potranno infatti avere conseguenze concrete sul loro legame. Insomma, ogni scelta avrà il suo peso.