La relazione tra Jason e Lucia in GTA 6 non sarà obbligatoria: potrete anche farli lasciare

Sappiamo già che il rapporto tra Jason e Lucia avrà un ruolo centrale in GTA 6, soprattutto dal punto di vista narrativo. I due protagonisti saranno infatti una squadra, due complici pronti a fare affidamento l'uno sull'altra e a coprirsi le spalle in ogni situazione. Tuttavia, il loro legame potrà andare anche oltre la semplice collaborazione: chi lo desidera avrà la possibilità di coltivare una vera e propria relazione sentimentale, facendola evolvere in base ai comportamenti e alle scelte compiute nel corso dell'avventura.
Attenzione, però: vivere una storia d'amore non sarà affatto obbligatorio. I giocatori avranno infatti piena libertà di decidere che direzione dare al rapporto tra i due, fino ad arrivare, se lo vorranno, a farli lasciare definitivamente.
Libertà di scelta
GTA 6 non dovrà necessariamente essere vissuto come una storia romantica: Rockstar lascerà infatti ai giocatori ampia libertà di scelta anche sotto questo aspetto. Jason e Lucia sono i protagonisti dell'avventura e, considerando il loro legame, un intreccio sentimentale potrebbe sembrare quasi inevitabile. In realtà, sarete voi a stabilire che direzione prenderà il loro rapporto. I due potranno limitarsi a essere complici e alleati, diventare una coppia a tutti gli effetti oppure intraprendere una relazione destinata a concludersi con una separazione.
Nelle fasi iniziali, il gioco partirà da una situazione in cui entrambi desiderano stare insieme e concedere un'altra possibilità al loro legame, ma con il progredire dell'avventura spetterà a voi decidere come far evolvere le cose. A confermarlo è stato Rob Nelson, responsabile dello sviluppo presso Rockstar North, nel corso di un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di Edge Magazine.
"All'inizio li facciamo partire con il desiderio di stare insieme e di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Tuttavia, man mano che il gioco va avanti, sta a voi decidere se mantenerla o perderla", ha spiegato. Un esempio interessante è Red Dead Redemption 2: secondo lo sviluppatore, anche in quel caso Rockstar aveva cercato di dare maggiore profondità all'esperienza, mettendo i giocatori di fronte a scelte capaci di riflettere la loro personalità. In un mondo di gioco sempre più vasto e caratterizzato da un'eccessiva disponibilità di denaro, il team voleva far emergere il conflitto interiore di Arthur Morgan, diviso tra egoismo e altruismo, lasciando ai giocatori la libertà di decidere come comportarsi e come spendere i propri soldi.
Un approccio che Rockstar intende riproporre anche in GTA 6, applicandolo questa volta al rapporto tra Jason e Lucia. Le decisioni prese durante l'avventura potranno infatti avere conseguenze concrete sul loro legame. Insomma, ogni scelta avrà il suo peso.
La gestione del rapporto
Il rapporto tra Jason e Lucia, sia in positivo che in negativo, sarà misurato da un sistema basato su quattro livelli. Per costruire una relazione solida dovrete prendervi cura del vostro partner, proprio come accadrebbe in una coppia nella vita reale: potrete organizzare passeggiate romantiche sulla spiaggia, tenervi per mano e rispondere alle telefonate, evitando di trascurare l'altra persona. Al contrario, alcuni comportamenti potrebbero compromettere il rapporto fino a portare alla rottura definitiva.
Se invece preferirete che i due prendano "strade separate", sarete liberi di farlo. L'obiettivo di Rockstar è offrire la massima libertà di scelta, partendo da una situazione iniziale in parte guidata, ma lasciando progressivamente ai giocatori il controllo sull'evoluzione della relazione. A tal proposito, ricordiamo infatti che GTA 6 punta su un mondo aperto in cui i giocatori potranno vivere una seconda vita.